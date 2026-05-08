„Besseren Abschied hätte ich mir nicht vorstellen können“ – Eisbären verabschieden Marcel Noebels

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin und Marcel Noebels gehen nach zwölf gemeinsamen Saisons getrennte Wege.

Der Stürmer wird den amtierenden Deutschen Meister verlassen und künftig nicht mehr für die Eisbären auflaufen. Noebels spielte seit 2014 für die Berliner und wurde mit dem Hauptstadtclub fünfmal Deutscher Meister.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Marcel war ein wertvoller Spieler für uns. Wir danken ihm für seine erfolgreiche Zeit bei den Eisbären. Er hat sich sehr verdient um unseren Club gemacht und viel für die Eisbären getan. Doch leider gehört es zu unserem Job auch dazu, schwere Entscheidungen zu treffen. Wir wünschen Marcel und seiner Familie nur das Beste für die Zukunft.“

„Einen besseren Abschied hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hatte eine tolle Zeit in Berlin und bin stolz, so lange für die Eisbären gespielt zu haben. Ich möchte mich von Herzen bei meinen Mitspielern, Trainern, Betreuern, allen Mitarbeitenden im Club und vor allem den leidenschaftlichen Fans bedanken. Wenn man mir vor zwölf Jahren gesagt hätte, dass ich mit den Eisbären fünfmal Meister werde, hätte ich das direkt unterschrieben. Vielen Dank für alles, wir werden uns bald auf dem Eis wiedersehen“, erklärt Marcel Noebels.

Der gebürtige Tönisvorster trug die vergangenen zwölf Spielzeiten das Eisbären-Trikot. In 635 PENNY-DEL-Spielen für Berlin sammelte der Linksschütze beeindruckende 522 Scorerpunkte (168 Tore, 354 Assists). Mit dieser Ausbeute rangiert Noebels auf Platz drei der ewigen Eisbären-Scorerliste. Seine 168 Treffer bedeuten zudem Rang vier der ewigen Torschützenliste des Clubs. Mit 354 Vorlagen liegt der 34-Jährige darüber hinaus auf Platz zwei der ewigen Vorlagengeberliste der Eisbären. In den Jahren 2020 und 2021 wurde er von der Deutschen Eishockey Liga als Stürmer sowie Spieler des Jahres ausgezeichnet. Des Weiteren gewann er mit der Deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018. Darüber hinaus nahm der 1,90 Meter große und 93 Kilogramm schwere Angreifer an neun Weltmeisterschaften teil und wurde 2023 mit dem DEB-Team Vizeweltmeister.

Die Eisbären Berlin wünschen Marcel Noebels privat wie sportlich nur das Beste für die Zukunft.

Erste Personalentscheidungen bei den Eisbären

Nach der erfolgreichen Titelverteidigung in der PENNY DEL hat die sportliche Leitung der Eisbären Berlin die Abschlussgespräche mit den Spielern geführt. Mit Blick auf die Saison 2026/27 wurden die ersten Personalentscheidungen getroffen.

Die Stürmer Lean Bergmann und Patrick Khodorenko werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Eisbären tragen. Zudem haben Yannick Veilleux und Liam Kirk ihr Arbeitspapier beim Hauptstadtclub um jeweils zwei Saisons verlängert. Eric Miks und Eric Hördlers neue Verträge laufen jeweils bis 2029.

„Wir freuen uns über die Vertragsverlängerungen. Alle haben bewiesen, wie wichtig sie für unsere Mannschaft sind. Sowohl auf als auch abseits des Eises. Patrick Khodorenko hatte sein Potenzial direkt gezeigt, wurde dann jedoch leider früh durch eine langwierige Verletzung gestoppt. Wir freuen uns, sie alle auch in Zukunft im Eisbären-Trikot spielen zu sehen“, erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Jonas Stettmer, Jake Hildebrand, Les Lancaster, Norwin Panocha, Jean-Sébastien Dea, Blaine Byron und Lennard Nieleck werden hingegen nicht mehr für die Berliner auflaufen. Darüber hinaus verlässt mit Marcel Noebels einer der prägendsten Akteure der letzten Jahre die Eisbären. Zudem wurde Serge Aubins Abgang bereits kommuniziert.

Stéphane Richer sagt: „Diese Entscheidungen sind uns nicht leichtgefallen. Alle Spieler, die uns verlassen, haben ihren Beitrag zu unserer erfolgreichen Saison geleistet. Wir danken ihnen für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Eisbären. Wir wünschen ihnen alles Gute für die sportliche und private Zukunft.“

Mit diesen Personalentscheidungen haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt sieben Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Lennart Neiße

Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Markus Niemeläinen, Moritz Kretzschmar

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Patrick Khodorenko, Manuel Wiederer, Markus Vikingstad, Yannick Veilleux, Andy Eder, Eric Hördler, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels