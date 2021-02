EisbÃ¤ren unterliegen in Wolfsburg mit 4:6

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihr Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg mit 4:6 verloren. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die...

Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie und gingen im ersten Drittel durch Tore von Jormakka (5. / 9., PP1) und Rech (12., PP1) mit 3:0 in Führung.

Im zweiten Abschnitt kamen die Eisbären zunächst besser ins Spiel und folgerichtig in der 34. Minute zum Anschlusstreffer durch Leo Pföderl. Furchner stellte vier Minuten später jedoch den 3-Tore Vorsprung wieder her und überwand Tobias Ancicka in erneuter Überzahl zum 4:1 (38., PP1).

Im Schlussdrittel konnte Jonas Müller verkürzen (47.), doch Machacek in Überzahl (53.) und Görtz (55.) erhöhten auf 6:2. Die Tore von Ryan McKiernan (59., PP1) und Giovanni Fiore (60., PP1) jeweils mit einem Spieler mehr auf dem Eis kamen zu spät für die Berliner.

Für die Hauptstädter geht es am kommenden Mittwoch, den 03. Februar 2021 weiter. Dann gastiert die Düsseldorfer EG in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 18:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Im ersten Drittel waren wir nicht gut auf dem Eis unterwegs, haben dann zu viele Strafen genommen und mussten einem 0:3 Rückstand hinterherlaufen. Der Berg war dann einfach zu hoch. Das war sehr enttäuschend. Wir müssen unbedingt an unserem Auftritt bei Auswärtsspielen arbeiten. Wolfsburg wollte den Sieg heute mehr als wir.“

Giovanni Fiore (Stürmer Eisbären Berlin): „In dieser Liga musst du diszipliniert spielen, das haben wir nicht getan. Wolfsburg hatte heute ein starkes Überzahlspiel, das war der Unterschied. Wenn wir fünf gegen fünf spielen, sind wir sehr stark. Diese Niederlage tut weh.“

Sebastian Furchner bei MagentaSport: „Es war sehr kribbelig. Zum Schluss haben wir noch unnötig zwei Tore hergegeben. Aber heute sind wir einfach mal glücklich, dass wir gewonnen haben… Das Powerplay war heute super. Daran haben wir viel gearbeitet und das hat sich heute ausgezahlt.“

„Schwer heute“, meinte Berlins Kai Wissmann gegenüber MagentaSport: „Im ersten Drittel war natürlich der Start sch**** für uns. Wir haben teilweise einfach gepennt – auch ich bei meiner Strafe. Das darf so nicht passieren. Dazu kommt, dass unser Unterzahlspiel heute nicht gut genug war. Ab dem zweiten Drittel haben wir eigentlich gut gespielt, aber wir müssen es mal schaffen, dass wir das 60 Minuten machen.“

Endergebnis:

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 6:4 (3:0, 1:1, 2:3)

Aufstellungen:

Grizzlys Wolfsburg: Pickard (Strahlmeier) – Likens, Melchiori; Button, Wurm; Möser, Adam; Raabe – Görtz, Järvinen, Furchner; Jormakka, Olimb, Rech; Nijenhuis, Pfohl, Hungerecker; Machacek, Festerling, Boucher – Trainer: Pat Cortina

Eisbären Berlin: Ancicka (Niederberger) – Ramage (A), Müller; Wissmann (A), Hördler (C); McKiernan, Espeland; Mik – Pföderl, Reichel, Noebels; Foucault, Zengerle, Tuomie; Fiore, Boychuk, White; Labrie, Streu, Dietz – Trainer: Serge Aubin

Tore:

1:0 – 04:48 – Jormakka (Rech, Olimb) – EQ

2:0 – 08:56 – Jormakka (Rech) – PP1

3:0 – 11:06 – Rech (Jormakka, Olimb) – PP1

3:1 – 33:31 – Pföderl (Zengerle, Espeland) – EQ/EA

4:1 – 37:30 – Furchner (Järvinen, Button) – PP1

4:2 – 46:22 – Müller (Noebels, Fiore) – EQ

5:2 – 52:51 – Machacek (Görtz, Butto) – PP1

6:2 – 54:56 – Görtz (Festerling, Furchner) – EQ

6:3 – 58:19 – McKiernan (Zengerle, Fiore) – PP1

6:4 – 59:25 – Fiore (McKiernan, Foucault) – PP1

Strafen: Grizzlys Wolfsburg: 12 (2, 4, 6) Minuten – Eisbären Berlin: 16 (6, 4, 6) Minuten

Schiedsrichter: Lasse Kopitz, Gordon Schukies (Jonas Merten, Nikolaj Ponomarjow)