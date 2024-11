EisbÃ¤ren und Starbulls warten auf die Freiburger WÃ¶lfe

Freiburg. (PM EHCF) Die nächsten Duelle des EHC Freiburg in der DEL2 stehen vor der Tür. Die Wölfe blicken auf einen Heimsieg gegen den...

Freiburg. (PM EHCF) Die nächsten Duelle des EHC Freiburg in der DEL2 stehen vor der Tür.

Die Wölfe blicken auf einen Heimsieg gegen den amtierenden DEL2-Meister aus Regensburg und eine vermeidbare Auswärtsniederlage in Landshut zurück. Mit drei Punkten und einer guten Mannschaftsleistung im Rücken steht das Team von Cheftrainer Mikhail Nemirovsky am kommenden Wochenende mit Dresden und Rosenheim vor den nächsten beiden schweren Aufgaben.

Auswärts in Sachsen

Der kommende Freitag führt das Wolfsrudel in die sächsische Landeshauptstadt. In der JOYNEXT Arena treffen die Wölfe ab 19:30 Uhr auf die Dresdner Eislöwen. Als einer der Top-Favoriten und mit einem gestandenen Kader in die Saison gestartet, trennen Wölfe und Eislöwen aktuell gerade einmal vier Punkte. Für die Hausherren wird es nach zuletzt zwei Niederlagen eine richtungsweisende Partie, um sich weiter im oberen Tabellenviertel festzubeißen. Die Wölfe können ihrerseits mit einem Sieg ebenfalls vorsichtig in die obere Tabellenhälfte schielen und sich weiter vom Tabellenkeller distanzieren.

Rosenheim zu Besuch in Freiburg

Zum nächsten Heimspiel in der Ensisheimer Straße erwartet der EHC Freiburg am kommenden Sonntag um 18:30 Uhr die Starbulls Rosenheim. Das Duell am 1. Advent ist dabei das erste Aufeinandertreffen zwischen Wölfen und Starbulls in dieser Spielzeit. Beide Teams spielen bis dato eine ordentliche Saison und finden sich dementsprechend auch punktgleich als Nachbarn in der Tabelle wieder. Ein Schlüssel zum Erfolg am Sonntagabend werden dabei sicher auch die Special-Teams beider Mannschaften sein. Im Duell mit Rosenheim trifft die zweitschlechteste Unterzahl (Rosenheim) auf die zweitschlechteste Überzahl (Freiburg).

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV