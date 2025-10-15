Eisbären und Huskies sind die ESVK Gegner am Wochenende

Kaufbeuren. (PM ESVK) Nach acht Spieltagen steht der ESV Kaufbeuren in der DEL2 Tabelle mit zehn Punkten auf dem Konto auf dem zehnten Tabellenplatz.

An den Spieltagen neun und zehn geht es für die Joker gegen die Eisbären Regensburg, die aktuell die beste Defensive der Liga stellen und gegen den derzeitigen Tabellenzweiten Kassel Huskies.

Dabei tritt die Mannschaft um Stürmer Tyson McLellan dabei zuerst am Freitagabend um 20:00 Uhr bei den Eisbären Regensburg an. Am Sonntag um 17:00 Uhr in der energie schwaben arena kommt es dann zum Duell mit dem derzeitigen Tabellenzweiten Kassel Huskies.

Aus der Kabine

Die Sorgenfalten auf der Stirn von Trainer Todd Warriner dürften in den letzten Tagen etwas größer geworden sein. Neben dem langzeitverletzten Max Oswald mussten sich nun binnen weniger Tage wie schon berichtet auch Joe Cassetti und Florian Reinwald aufgrund von Verletzungen vorerst in den Krankenstand verabschieden. Gute Neuigkeiten gab es dafür von Max Kislinger. Der Allrounder wird, nach dem er am letzten Wochenende noch passen musste, am Freitag in Regensburg mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder im Kader stehen. Vom DEL Kooperationspartner Red Bull München steht dazu Stürmer Nikolaus Heigl zur Verfügung. Ob Rio Kaiser oder wie auch am letzten Freitag sogar auch Philipp Krening zum ESVK stoßen werden, ist dagegen noch offen.

Stimme zum Wochenende

Joker Stürmer Tyson McLellan über die beiden kommenden Gegner: „Es sind wieder zwei wichtige Spiele für uns. Regensburg ist sehr gut in die Saison gestartet. Sie haben nur 12 Gegentore kassiert, also müssen wir hart arbeiten, um gute Angriffe zu fahren und einen Weg zu finden, gegen sie Tore zu erzielen. Kassel ist eine Spitzenmannschaft. Sie sind immer ein sehr schwieriger Gegner. Aber ich denke, wir haben uns als Team Selbstvertrauen aufgebaut und spielen jedes Wochenende besser. Wir freuen uns auf die beiden Spiele und ich denke, wir haben eine große Chance, auch gegen diese Mannschaften zu Punkten.“

