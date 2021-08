EisbÃ¤ren-Tross auf dem Weg nach SÃ¼dtirol

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin bestreiten am Samstag, den 14. August ihr erstes Vorbereitungsspiel auf die Saison 2021/22. Im Rahmen des Dolomitencups treffen...

„Wir freuen uns auf den Dolomitencup. Das Turnier gibt uns die Möglichkeit, als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen. Biel-Bienne ist eine gute Mannschaft. Sie werden uns sowohl offensiv als defensiv einiges abverlangen. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen“, sagt Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin.

Die Berliner reisen am Donnerstag nach Südtirol. Die Partie gegen die Schweizer ist das erste von vier Testspielen des Hauptstadtclubs auf die neue Spielzeit. Die beiden weiteren Teilnehmer an dem internationalen Vorbereitungsturnier sind die Augsburger Panther und die italienische Nationalmannschaft. Am 15. August werden sowohl das Spiel um Platz drei als auch das Endspiel um den Turniersieg stattfinden. Die beiden letzten Vorbereitungspartien werden in Wolfsburg und Weißwasser ausgetragen. Am 21. August treten die Berliner um 15:00 Uhr beim aktuellen Vizemeister der PENNY DEL an. Der traditionelle Vergleich beim DEL2-Kooperationspartner Lausitzer Füchse am nächsten Tag um 16:00 Uhr beschließt die Vorbereitung.

Den Auftakt in die Gruppenphase der Champions Hockey League (CHL) bildet das Heimspiel in der Mercedes-Benz Arena am 27. August um 20:15 Uhr gegen den finnischen Vertreter Tappara Tampere. Am zweiten Spieltag der Vorrunde gastiert Skellefteå AIK aus Schweden in Berlin. In der folgenden Woche werden die Berliner am dritten und vierten Spieltag der CHL-Gruppenphase auswärts in Skandinavien antreten. Am 3. September sind die Eisbären zu Gast in Finnland. Von dort werden die Berliner direkt nach Skellefteå reisen, um am 5. September beim nördlichsten Vertreter der CHL anzutreten. Abgeschlossen wird die Vorrunde der Eisbären mit den beiden Spielen gegen den HC Lugano. Das Heimspiel gegen die Schweizer wird am 5. Oktober stattfinden, der Spielort für diese Partie wurde noch nicht festgelegt. Das letzte Gruppenspiel der Eisbären wird am 13. Oktober im Schweizer Kanton Tessin ausgetragen.

Aufgrund der aktuellen Pandemielage können seitens der Eisbären Berlin noch keine Information bezüglich des Ticketvorverkaufs getroffen werden. Die Berliner werden hierzu zu einem späteren Zeitpunkt informieren, sobald eine Auskunft gegeben werden kann.

Die Eisbären-Vorbereitungsspiele im Überblick:

14. August 2021, 20:00 Uhr, Halbfinale Dolomitencup

EHC Biel-Bienne – Eisbären Berlin (Würtharena, Neumarkt)

15. August 2021, 16:00/20:00 Uhr, Kleines Finale oder Finale Dolomitencup

Augsburger Panther/Italien – Eisbären Berlin (Würtharena, Neumarkt)

21. August 2021, 15:00 Uhr

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin (Eis Arena, Wolfsburg)

22. August 2021, 16:00 Uhr

Lausitzer Füchse – Eisbären Berlin (Eisarena Weißwasser)

Eisbären-Gruppenspiele in der Champions Hockey League (Gruppe E):

27. August 2021, 20:15 Uhr

Eisbären Berlin – Tappara Tampere (Mercedes-Benz Arena Berlin)

29. August 2021, 17:05 Uhr

Eisbären Berlin – Skellefteå AIK (Mercedes-Benz Arena Berlin)

3. September 2021, 18:00 Uhr

Tappara Tampere – Eisbären Berlin (Hakametsä Stadium, Tampere)

5. September 2021, 18:05 Uhr

Skellefteå AIK – Eisbären Berlin (Kraft Arena, Skellefteå)

5. Oktober 2021, 19:00 Uhr

Eisbären Berlin – HC Lugano (Spielort noch offen)

13. Oktober 2021, 19:55 Uhr

HC Lugano – Eisbären Berlin (Cornèr Arena, Lugano)