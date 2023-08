EisbÃ¤ren Trainingsauftakt mit 1000 Fans im Welli

Artikel anhören Berlin. (EM) Sommerpause beendet! Die Eisbären Berlin sind nun endgültig zurück auf dem Eis. Am späten Montagnachmittag absolvierte das Team vom Hauptstadtklub...

Berlin. (EM) Sommerpause beendet! Die Eisbären Berlin sind nun endgültig zurück auf dem Eis.

Am späten Montagnachmittag absolvierte das Team vom Hauptstadtklub das erste öffentliche Training vor rund 1000 Neugierigen im Berliner Wellblechpalast.

Nach der schwachen Vorsaison haben die Eisbären ihr Team runderneuert und ein Dutzend neue Spieler verpflichtet. Darunter die Rückkehrer Blaine Byron, der nach einem Jahr in Schweden wieder den Eisbär auf dem Trikot trägt und Kai Wissmann, der nach einer Saison in Nordamerika bei den Providence Bruins wieder bei seinem DEL-Stammverein unter Vertrag steht. Ein besonderes Augenmerk galt natürlich auch den Nationalspielern Frederik Tiffels und Tobias Eder, sowie den neue Torhütern Jonas Stettmer und Jake Hildebrand.

Am 20. August steht das erste Testspiel beim DEL2-Kooperationspartner Lausitzer Füchse in Weißwasser an.

Die Saison beginnt für die Berliner am 15. September mit einem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt.

Nachfolgend einige Impressionen vom heutigen öffentlichen Training.

Eisbären Berlin Training - PENNY DEL © Mathias Renner/City-Press

