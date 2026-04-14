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Eisbären-Stürmer Lean Bergmann schwer verletzt

14. April 20261 Mins read359
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Lean Bergmann von den Eisbären Berlin - © Marco Leipold / City-Press
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Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen langfristig auf Lean Bergmann verzichten.

Der Angreifer verletzte sich am Sonntag im dritten Halbfinalspiel gegen die Kölner Haie. Bergmann zog sich im Mitteldrittel eine schwerwiegende Beinverletzung zu und konnte die Partie nicht fortsetzen. Nach eingehenden Untersuchungen steht fest, dass der Stürmer mehrere Monate ausfallen und somit die restlichen Playoffs sowie auch den Start der kommenden Saison 2026/27 verpassen wird.

Lean Bergmann ist neben Korbinian Geibel, Blaine Byron und Patrick Khodorenko der vierte Berliner Spieler, der verletzungsbedingt in der restlichen Saison nicht mehr spielen wird.

Bergmann läuft seit 2023 für die Eisbären auf und gewann mit dem Hauptstadtclub zwei Meisterschaften. In der laufenden Spielzeit absolvierte der Angreifer insgesamt 54 Partien, in denen er 4 Treffer erzielte und 16 weitere Vorlagen gab. Insgesamt kommt der Linksschütze für die Berliner auf 56 Scorerpunkte (23 Tore, 33 Assists) in 143 DEL-Spielen.

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