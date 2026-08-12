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Eisbären statten Verteidiger mit Try-Out-Vertrag aus

12. August 20261 Mins read221
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Martin Has (links, EVL) und Erik Bradford (DEG) - © by Sportfoto-Sale (DR)
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Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin begrüßen einen neuen Spieler in ihren Reihen.

Der Verteidiger Martin Haš hat beim Hauptstadtclub einen Try-Out-Vertrag bis Ende August unterschrieben. Der 25-jährige Deutsch-Tscheche lief in der vergangenen Spielzeit für den EV Landshut in der DEL2 auf.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Martin Haš ist ein körperlich starker und moderner Zwei-Wege-Verteidiger mit internationaler Erfahrung. Als Rechtsschütze mit deutschem Pass ist er eine interessante Option für uns. Wir werden Martin in den kommenden Wochen intensiv beobachten und dann über einen festen Vertrag bei den Eisbären entscheiden.“

Der gebürtige Prager, der von den Washington Capitals gedraftet wurde, ging mit 17 Jahren nach Finnland zu Tappara Tampere, für die er direkt in der ersten Spielzeit sein Profidebüt in der Champions Hockey League feierte und zwei Saisons später auch in der erstklassigen Liiga debütierte. Im Januar 2020 zog es den 1,94 Meter großen und 94 Kilogramm schweren Defensivspieler nach Nordamerika. Dort absolvierte er unter anderem 116 Partien in der ECHL, in denen er 19 Scorerpunkte (vier Tore, 15 Assists) sammelte. Zur Saison 2024/25 ging es für den Rechtsschützen dann zurück nach Europa. In der tschechischen Heimat lief er sowohl für den HC Litvinov als auch Piráti Chomutov auf. In der vergangenen Spielzeit ging Haš dann erstmals in Deutschland aufs Eis. Für den EV Landshut absolvierte er insgesamt 51 DEL2-Partien, in denen er drei Treffer erzielte und zehn Vorlagen gab. Mit der tschechischen Nationalmannschaft nahm er jeweils zweimal an der U18 und U20 Weltmeisterschaft der Top Division teil.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Martin Has @ Elite Prospects

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