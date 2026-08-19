Eisbären starten mit Sieg gegen Erstligisten in die Pre-Season

Zell am See. (PM EKZ) Der EKZ zeigt beim ersten Testspiel der neuen Saison vor gut 1000 Zusehern eine mehr als überzeugende Leistung und besiegt Erstligist und Kooperationspartner EC VSV mit 4:1.

Die Eisbären zeigen sich bissig, handlungsschnell und äußerst hungrig, der Sieg ist auch in dieser Höhe absolut verdient und macht Lust auf mehr.

Ein Testspiel vor mehr als 1000 Zusehern – das allein macht schon Lust auf die kommende Saison und die Eisbären zeigen sich im heutigen Duell mit den Villacher Adlern entsprechend hochmotiviert. Zwar haben die Gäste den etwas gefährlicheren Beginn, je länger das Match aber geht, desto besser finden die Zeller in die Partie. Zauner, Maxa und Wilfan haben die besten Möglichkeiten für den EKZ. Nach den ersten 20 Minuten steht es 0:0, die Blau-Gelben haben aber mehr und mehr Spielanteile.

Im zweiten Drittel fallen dann auch die Tore. In der 25. Spielminute verwertet Jennes eine Chance aus kurzer Distanz und erzielt das leistungsgerechte 1:0. Die defensive Auslösung funktioniert heute hervorragend, vorne ist man immer lästig, handlungsschnell und auch kreativ. Ein wunderbarer Spielzug über Kulintsev und Jezovsek – in der Mitte steht Wilfan genau richtig und erhöht auf 2:0. Weiter geht es mit Toren für die Eisbären, toller Konter über Matzka und Widhalm, Lahoda verwertet die Hereingabe zum 3:0 für den EKZ. Jezovsek hat sogar noch eine Doppelchance aufs 4:0, doch auch das 3:0 nach 40 Minuten ist sensationell.

Im Schlussdrittel gelingt in Minute 49 das 4:0 – ein Weitschuss von Kulintsev wird von Coatta noch abgefälscht, damit ist die Partie endgültig entschieden. Zell spielt heute einfach sehr stark, in allen Abschnitten, egal ob Unterzahl, Überzahl, 5 gegen 5, neutrale Zone, Verteidigungsdrittel, Angriffsdrittel, hinten hält Alexander Schmidt souverän – nach einer Woche Training stimmt das sehr optimistisch. Villach gelingt in der 54. Spielminute noch der Ehrentreffer, am Ausgang ändert das aber nichts mehr. Der EKZ gewinnt mit 4:1 gegen den VSV und setzt ein erstes Ausrufezeichen.

Torhüter Alexander Schmidt: „Ich finde es war über 60 Minuten eine sehr gute Partie. Wir haben das Spiel phasenweise wirklich dominiert, haben genau das umgesetzt, was wir wollten. Wir sind viel eisgelaufen, haben gut Druck gemacht und das hat sich am Ende des Tages ausgezahlt. Persönlich natürlich schön, gegen den Ex-Verein zu gewinnen und

gegen viele Ex-Kollegen die Oberhand zu behalten. Es war das erste Spiel und darauf kann man aufbauen.“

EK Zeller Eisbären vs. EC VSV 4:1 (0:0/3:0/1:1)

Di, 18.08.2026 | 19:30 Uhr, KE KELIT Arena Zell am See

Torfolge:

1:0 | 25.| JENNES Christian (EQ)

2:0 | 29.| WILFAN Maximilian (PP1)

3:0 | 33.| LAHODA Alexander (EQ)

4:0 | 49.| COATTA Max (EQ)

4:1 | 54.| HANCOCK Kevin (EQ)

ZS: 1091

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