Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin eröffnen am Donnerstag, den 17. September die PENNY-DEL-Saison 2026/27.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit begrüßt der Titelverteidiger die Straubing Tigers in der Uber Arena. Die Partie gegen die Niederbayern beginnt um 19:30 Uhr. Im Rahmen dieses Spiels findet auch die Meisterbanner-Zeremonie statt.

Auf der traditionellen Saisoneröffnungs-Pressekonferenz gemeinsam mit Hauptsponsor GASAG blickte Eisbären-Cheftrainer Éric Dubois auf die anstehende Saison in der Deutschen Eishockey Liga und die Partie gegen Straubing. „Ich freue mich auf den Start der PENNY DEL und mein erstes Heimspiel in der Uber Arena. Wir gehen optimistisch in die Saison. Meine Spieler sind voller Enthusiasmus. Gegen Straubing wird es jedoch eine schwere Partie. Die Bannerzeremonie vor dem Spiel wird ein großartiger Moment. Wir möchten natürlich gewinnen und unseren Fans einen Grund zum Jubeln geben.“

Die Eisbären und ihr Hauptsponsor GASAG pflegen bereits eine jahrelange Partnerschaft. Die anstehende Spielzeit ist bereits das 31. gemeinsame Jahr. GASAG-Vorstandsvorsitzender Georg Friedrichs sagt: „Wir freuen uns auf die neue Saison mit den Eisbären Berlin. Wir sind unglaublich stolz auf unsere langjährige Partnerschaft. Die Eisbären haben eine tolle Mischung aus Kontinuität, professionellem Management und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Die Eisbären sind nicht irgendein Club. Die Stadt Berlin braucht identitätsstiftende Organisationen und Orte, zu denen man gerne geht. Genau das sind die Eisbären und das unterstützen wir gerne und mit voller Energie.“

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer meint zur anstehenden Spielzeit: „Wir sind mit unserem Team sehr zufrieden. Als fünffacher Meister der letzten sechs Jahre haben wir natürlich den Anspruch, ein ernstes Wort um den Titel mitzusprechen. Ich erwarte eine spannende Spielzeit, die PENNY DEL ist eine starke Liga. Wir freuen uns auf das Spiel gegen die Tigers. Gegen Straubing waren es in den letzten Jahren immer sehr harte und umkämpfte Spiele.“

„Wir freuen uns unheimlich auf die neue Saison in der PENNY DEL. Ein großer Dank gilt unseren Fans. Wir haben über 6.500 Dauerkarten verkauft und mussten den Verkauf erneut stoppen. Das zeigt wieder einmal, wie besonders die Eisbären-Fans sind. Ein besonderer Dank gilt auch unseren Partnern und Sponsoren, allen voran der GASAG. Vor dem Heimspiel gegen Straubing wird unser Meister-Banner unter das Dach der Uber Arena gezogen. Daran wird man sich nie gewöhnen. Es wird wieder ein sehr emotionaler Moment“, blickt Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede voraus.

Eisbären-Kapitän Kai Wissmann erklärt vor DEL-Start am Donnerstag: „Gegen Straubing wird es wie immer ein sehr enges und umkämpftes Spiel. In den letzten Jahren waren die Duelle mit den Tigers stets hart. Nichts anderes erwarte ich auch am Donnerstag. Die Banner-Zeremonie vor Spielbeginn wird ein ganz besonderer Moment werden. Das wird ein Gänsehautmoment sein und ist eine sehr gute Motivation für die neue Saison.“

Für den DEL-Saisonauftakt gegen die Straubing Tigers am 17. September in der Uber Arena sind nur noch Resttickets verfügbar. Diese sind im Ticketshop der Eisbären Berlin erhältlich.

611 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht