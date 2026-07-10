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Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer: „Er erfüllt unser Anforderungsprofil perfekt“ – Dan Lambert wird neuer Associate Coach der Eisbären Berlin

10. Juli 20261 Mins read121
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Sportdirektor Stephane Richer von den Eisbären Berlin - © City-Press
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Berlin. (PM Eisbären) Das Trainerteam der Eisbären Berlin ist komplett.

Dan Lambert übernimmt in der neuen Saison 2026/27 die Funktion des Associate Coaches beim Hauptstadtclub.

„Wir freuen uns, dass Dan Lambert nun zu unserem Trainerteam gehört. Er erfüllt unser Anforderungsprofil perfekt. Dan verfügt über großes Fachwissen und jahrelange Erfahrung auf allerhöchstem Niveau in der NHL, womit er nun Éric Dubois und André Rankel unterstützen und für unser Powerplay verantwortlich sein wird“, erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

„Ich bin sehr dankbar über die Möglichkeit, ein Teil der Eisbären-Organisation zu sein. Ich freue mich darauf, mit Éric Dubois, dem restlichen Trainerteam sowie Stéphane Richer zusammenzuarbeiten“, sagt Dan Lambert.

Lambert blickt auf eine erfolgreiche Spieler- und Trainerkarriere. Der ehemalige Verteidiger bestritt in seiner Laufbahn beispielsweise 29 Partien in der National Hockey League. Nach seiner Zeit in Nordamerika lief er zehn Jahre in der Deutschen Eishockey Liga auf. 2003 gewann er mit den Krefeld Pinguinen die Deutsche Meisterschaft und führte die Hannover Scorpions fünf Jahre als Kapitän an.

2009 startete der Kanadier dann seine Laufbahn als Trainer. So war er unter anderem für Buffalo, Nashville und Calgary sieben Jahre als Assistant Coach in der NHL tätig. Nun erweitert er das Eisbären-Trainerteam um Cheftrainer Éric Dubois, Co-Trainer André Rankel und Torwarttrainer Sebastian Elwing.

Seine Karriere als Trainer in Zahlen

Source: Dan Lambert @ Elite Prospects

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