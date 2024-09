EisbÃ¤ren-Sportdirektor StÃ©phane Richer: „Die anderen Mannschaften haben sich auch gut verstÃ¤rkt“ – EisbÃ¤ren vor Penny-DEL-Saisonstart in KÃ¶ln

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin starten am kommenden Freitag, den 20. September in die PENNY-DEL-Saison 2024/25. Zum Auftakt der neuen Spielzeit ist der...

Zum Auftakt der neuen Spielzeit ist der Hauptstadtclub zu Gast bei den Kölner Haien. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Das erste Eisbären-Heimspiel steigt dann am Freitag, den 27. September gegen die Augsburger Panther. Im Rahmen dieser Partie findet auch die Meisterbanner-Zeremonie in der Uber Arena statt.

Auf der traditionellen Saisoneröffnungs-Pressekonferenz gemeinsam mit Hauptsponsor GASAG blickte Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin auf die anstehende Saison in der Deutschen Eishockey Liga und die Partie gegen die Domstädter. „Wir freuen uns auf den Start der PENNY DEL. Wir haben in der Champions Hockey League mit drei Siegen einen guten Start erwischt und gehen optimistisch in die Saison. Gegen Köln wird es aber eine schwere Partie. Wir haben eine starke Mannschaft. Vor uns liegt jedoch eine lange Saison und wir werden jeden einzelnen Spieler brauchen.“

Die Eisbären und ihr Hauptsponsor GASAG pflegen bereits eine jahrelange Partnerschaft. Die anstehende Spielzeit ist bereits das 29. gemeinsame Jahr.

GASAG-Vorstandsvorsitzender Georg Friedrichs sagt zur Kooperation: „Wir freuen uns auf die kommende Saison. Wir sind stolz auf unsere jahrzehntelange Partnerschaft mit den Eisbären. Die GASAG drückt der gesamten Mannschaft die Daumen für die anstehende Spielzeit. Wir blicken aber auch voller Stolz auf die Kooperation mit den Eisbären Juniors. Die Unterstützung des Nachwuchses ist uns ein besonderes Anliegen. Die Zusammenarbeit mit den Eisbären Juniors geht ins 20. Jahr, dies bedeutet uns sehr viel. Über den Eisbären-Strom-Siegerbonus sind in der vergangenen Spielzeit 30.000,- Euro zusammengekommen, die nun in die Nachwuchsförderung gehen. Eine Besonderheit für die anstehende DEL-Saison ist das neue Siegershirt. Nach jedem gewonnenen Heimspiel tragen die Eisbären dieses Shirt, auf welchem das Jubiläumslogo der GASAG und der Eisbären Juniors abgebildet ist. Wir hoffen, dies sehr oft nach den Spielen auf dem Eis zu sehen.“

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer meint zur anstehenden Spielzeit: „Wir sind mit unserem Team sehr zufrieden. Wir haben unsere Mannschaft aus der letzten Saison punktuell verstärkt. Die Eisbären haben immer große Ziele, wir wollen natürlich wieder zu den Top-Teams der Liga gehören. Wir freuen uns auf eine stimmungsvolle Partie in Köln und besonders auf unser erstes Heimspiel gegen Augsburg. Ich erwarte eine spannende Spielzeit. Die anderen Mannschaften haben sich auch gut verstärkt.“

„Unser Sommer war sehr kurz, aber wir freuen uns unheimlich auf die neue PENNY-DEL-Saison. Ein großer Dank gilt unseren Fans. Wir haben einen neuen Rekord an verkauften Dauerkarten aufgestellt. Am Freitag stoppen wir den Vorverkauf, aktuell stehen wir bei über 6.200 verkauften Saison-Abos. Das zeigt einmal aufs Neue, wie besonders die Eisbären-Fans sind. Ein besonderer Dank gilt auch unseren Partnern und Sponsoren, allen voran der GASAG. Beim Heimspiel gegen Augsburg wird unser Meister-Banner unter das Dach der Uber Arena gezogen. Das wird ein sehr emotionaler Moment“, blickt Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede voraus.

Für das Heimspiel gegen die Augsburger Panther am 27. September sind noch vereinzelte Sitzplatzkarten im Unter- und Oberrang der Uber Arena erhältlich. Diese Resttickets sind im Ticketshop der Eisbären Berlin verfügbar.