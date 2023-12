EisbÃ¤ren siegen vor Weihnachten im PenaltyschieÃŸen – Serge Aubin: „Jonas Stettmer hat heute sehr gut gehalten“

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihr letztes Heimspiel vor Heiligabend gewonnen. Die Berliner setzten sich am Samstagnachmittag in der ausverkauften...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihr letztes Heimspiel vor Heiligabend gewonnen.

Die Berliner setzten sich am Samstagnachmittag in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:2 nach Penaltyschießen durch.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart und gingen nach bereits 33 Sekunden durch Patrice Cormier (1.) in Führung, die Jaedon Descheneau (7.) weiter ausbaute. In der Folge kamen auch die Ice Tigers besser ins Spiel, es ging aber mit der 2:0-Führung des Hauptstadtclubs in die erste Pause. Zu Beginn des Mitteldrittels verkürzte Charlie Gerard (22.) für die Nürnberger, sodass der Schlussabschnitt mit einer knappen Berliner Führung startete. In diesem drängten die Gäste auf den Ausgleich, der durch Nürnbergs Daniel Schmölz (53.) schließlich auch fiel. So ging es in die Verlängerung. Da in dieser kein Treffer fiel, ging es ins Penaltyschießen. Im Shootout sorgte Leo Pföderl (65./PS) für den entscheidenden Treffer zugunsten der Eisbären.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Ligaspiel am Dienstag, den 26. Dezember. Dann sind die Grizzlys Wolfsburg zu Gast in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich freue mich, dass wir mit dem Sieg belohnt wurden. Es war ein gutes und hart geführtes Spiel. Wir hatten einen sehr guten Start und konnten direkt mit dem ersten Shift in Führung gehen. Diese konnten wir sogar weiter ausbauen. Danach haben wir das Tempo allerdings ein wenig verringert, weil Nürnberg aufs Gaspedal gedrückt hat. Dann ging es das gesamte Spiel rauf und runter. Wir haben schlussendlich einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Jonas Stettmer hat heute sehr gut gehalten. Ich wünsche allen frohe Weihnachten.“

Jaedon Descheneau (Stürmer Eisbären Berlin): „Es ist schön, dass wir gewonnen haben. Wir sind stark in die Partie gestartet, dann haben wir aber ein wenig nachgelassen. Man hat gesehen, dass wir uns Chancen herausspielen konnten, wenn wir das Tempo hochgehalten haben. Das muss uns über die gesamte Spieldauer gelingen. Es ist schön, einen Beitrag zum Erfolg zu leisten. Wir werden die kurze Pause jetzt nutzen, um uns zu erholen. Ich wünsche allen frohe Weihnachten.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 3:2 n. P. (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Ellis (A); Geibel, Mik; Nowak – Veilleux, Cormier, Heim; Noebels (A), Pföderl Descheneau; Tiffels, Boychuk, Ronning; Bartuli, Wiederer, Eder – Trainer: Serge Aubin

Nürnberg Ice Tigers: Hungerecker (Treutle) – Braun, Byström; Weber, Scheid; Mass, Dougherty – Kislinger, Maier, Hede; Schmölz, Fleischer, Stoa; Fox, Leonhardt, Gerard; Barratt, Ribarik, Böttner – Trainer: Tom Rowe

Tore

1:0 – 00:33 – Cormier (Veilleux, Melchiori) – EQ

2:0 – 06:40 – Descheneau (Noebels, Pföderl) – EQ

2:1 – 21:23 – Gerard (Weber, Scheid) – EQ

2:2 – 52:59 – Schmölz (Stoa, Braun) – EQ

3:2 – 65:00 – Pföderl – PS

Strafen

Eisbären Berlin: 6 (0, 2, 4, 0, 0) Minuten – Nürnberg Ice Tigers: 4 (2, 0, 0, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter

Sirko Hunnius, Marian Rohatsch (Maksim Cepik, Vincent Brüggemann)

Zuschauer 14.200