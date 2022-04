EisbÃ¤ren siegen auch in KÃ¶ln – Jonas MÃ¼ller: „Am Donnerstag erwarte ich auch wieder eine umkÃ¤mpfte Partie“

Die Eisbären Berlin gewinnen auch das zweite Spiel der Viertelfinalserie der Playoffs der PENNY DEL Saison 2021/22. Die Berliner bezwingen die Kölner Haie auswärts...

Die Berliner bezwingen die Kölner Haie auswärts mit 5:1 und bauen ihren Vorsprung in der Best-of-Five-Serie somit auf 2:0 aus. Partie drei dieser Viertelfinalserie findet am Donnerstag, den 14. April 2022 um 19:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena statt.

Leo Pföderl (1.) brachte die Eisbären bereits nach 33 Sekunden im Powerplay in die Führung. Jedoch konnte Kölns McIntyre (10.) diesen Vorsprung wieder egalisieren. 64 Sekunden vor Ende des ersten Spielabschnitts brachte Jonas Müller (19.) die Gäste aber wieder in Front. Dominik Bokk (26.) und Matt White (40.) erhöhten in der Folge im Mitteldrittel auf 4:1 für den Hauptstadtclub. Im Schlussabschnitt sorgte Jonas Müller (44.) mit seinem zweiten Treffer des Spiels für den 5:1-Endstand.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Ich bin natürlich sehr glücklich mit dem Sieg. Es war ein hart umkämpftes Spiel und eine typische Playoff-Partie. Wir haben solide gespielt und trotz der Intensität einen kühlen Kopf bewahrt. Wir werden uns kurz über den Erfolg freuen und uns direkt auf das nächste Spiel der Serie am Donnerstag fokussieren.“

Jonas Müller, zweifacher Torschütze: „Es war wieder ein sehr hartes Spiel. Uns war aber bewusst, dass es wieder sehr intensiv werden wird. Wir konnten damit gut umgehen und unser Spielsystem von Beginn an durchziehen. Die Stimmung in der Arena war sehr gut und aufgeheizt. Ich freue mich über meine beiden Treffer, aber unser Sieg ist wichtiger. Am Donnerstag erwarte ich auch wieder eine umkämpfte Partie. Ich bin mir jedoch sicher, dass wir mit unseren Fans im Rücken ins Halbfinale einziehen werden.“

Endergebnis

Kölner Haie – Eisbären Berlin 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Aufstellungen

Kölner Haie: Pogge (Pöpperle, ab 41. Minute: Lunemann) – Mo. Müller, Edwards; Sieloff, Holøs; Zerressen, Roach; Glötzl – Ferraro, McIntyre, Thuresson; Kammerer, Matsumoto, Chrobot; Üffing, Olver, Ma. Müller; Dumont, Sill, Oblinger – Trainer: Uwe Krupp

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – J. Müller, Ellis (A); Jensen, Wissmann (A); Hördler (C), Mik; Després – Noebels, Boychuk, Pföderl; White, Nielsen, Fiore; Veilleux, Byron, Bokk; Roßmy, Streu, Wiederer – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 00:33 – Pföderl (Nielsen, Hördler) – PP1

1:1 – 09:13 – McIntyre (Roach, Oblinger) – EQ

1:2 – 18:56 – J. Müller (White, Byron) – EQ

1:3 – 25:10 – Bokk – EQ

1:4 – 39:31 – White (Nielsen, Fiore) – EQ

1:5 – 43:03 – Müller (Roßmy, Wiederer) – EQ

Strafen

Kölner Haie: 61 (6, 45, 10) Minuten

Eisbären Berlin: 44 (4, 29, 11) Minuten

Schiedsrichter Marian Rohatsch, Andrew Wilk (Maksim Cepik, Patrick Laguzov)

Zuschauer 14.642