EisbÃ¤ren sichern sich Matchpucks, aber Marcel Noebels warnt: „Der letzte Erfolg ist immer der schwerste. Die Adler werden am Dienstag wieder alles geben“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben Spiel vier der Playoff-Viertelfinalserie bei den Adler Mannheim mit 3:1 gewonnen.

Damit baute der Hauptstadtclub seine Führung in der Best-of-Seven-Serie um den Einzug ins Halbfinale auf 3:1 aus und sicherte sich drei Matchpucks.

Die Adler starteten druckvoll in die Partie und erspielten sich mehrere gute Abschlussmöglichkeiten, die aber allesamt von Jake Hildebrand vereitelt wurden. Dann sorgte Marcel Noebels (17.) für die Führung der Eisbären, mit der es auch in die erste Drittelpause ging. Auch im Mittelabschnitt traten die Gastgeber weiter druckvoll auf und kreierten einige vielversprechende Chancen. Hildebrand war jedoch weiter zur Stelle. Aber auch Berlin konnte einige Nadelstiche setzen. Es fiel aber kein weiterer Treffer. Im Schlussdrittel warfen die Mannheimer alles nach vorne und kamen durch Jordan Szwarz (52.) zum Ausgleich. Dann traf aber Tobias Eder (58./PP1) kurz vor Spielende in Überzahl zur erneuten Berliner Führung. Manuel Wiederer (59./EN) sorgte dann mit seinem Treffer ins leere Mannheimer Tor für den 3:1-Endstand.

Partie fünf dieser Viertelfinalserie findet am Dienstag, den 26. März in der Uber Arena statt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Die Serie ist unglaublich hart. Jeder einzelne Zentimeter ist umkämpft. Jake Hildebrand war zur Stelle, wenn wir ihn brauchten. Die Special Teams waren ein wichtiger Faktor des Spiels. So konnten wir auch kurz vor Schluss eines unserer Powerplays nutzen. Es macht Spaß, Teil dieser Serie zu sein.“

Marcel Noebels (Stürmer Eisbären Berlin): „Die Partie war ein gutes Beispiel dafür, wie eng die Playoffs sind. Wir wussten, dass die Adler von Beginn an sehr hart spielen werden. Wir hatten uns vorgenommen, direkt bereit zu sein und nicht zuzuschauen. Das ist uns im Startdrittel gelungen. Wir haben gut verteidigt und waren effektiv. In der Folge gab es ein paar Phasen, in denen wir etwas zu passiv waren. Aber im Großen und Ganzen haben wir immer Druck aufgebaut und die Mannheimer zu Fehlern gezwungen. Am Ende hat dann unser Überzahlspiel das wichtige Tor erzielt. Egal, wie viel Siege man in einer Serie schon hat. Der letzte Erfolg ist immer der schwerste. Die Adler werden am Dienstag wieder alles geben.“

Endergebnis

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Aufstellungen

Adler Mannheim: Tiefensee (Brückmann; Willerscheid) – Jokipakka, Gawanke; Gilmour, Holzer; Thompson, Reul; Pilu – Kühnhackl, Loibl, Szwarz; Wolf, Vey, Plachta; Hännikäinen, Gaudet, Fischbuch; Thiel, MacInnis, Proske – Trainer: Dallas Eakins

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Schemitsch; Geibel, Ellis (A); Bartuli – Noebels (A), Byron, Pföderl; Tiffels, Boychuk, Ronning; Veilleux, Cormier, Eder; Hördler, Wiederer, Bergmann – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 16:20 – Noebels (Pföderl, Byron) – EQ

1:1 – 51:21 – Szwarz (Hännikäinen, Reul) – EQ

1:2 – 57:49 – Eder (Tiffels, Schemitsch) – PP1

1:3 – 58:33 – Wiederer – EN

Strafen Adler Mannheim: 8 (2, 2, 4) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (4, 2, 2) Minuten

Schiedsrichter Andre Schrader, Sean MacFarlane (Patick Laguzov, Tom Giesen)

Zuschauer 13.600