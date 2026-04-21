Eisbären setzen Zusammenarbeit mit Bryce Kindopp nicht fort

Regensburg. (PM Eisbären) Nach einem gemeinsamen Jahr trennen sich die Wege des kanadischen Angreifers Bryce Kindopp und des Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg wieder.

Der 26-jährige verlässt die Oberpfälzer. Insgesamt hatte er in der abgelaufenen Spielzeit 44 Mal das rot-weiße Trikot getragen – dabei kam er auf exakt 30 Torbeteiligungen (17 Tore und 13 Assists). Vor allem im Play-off-Viertelfinale zeigte Kindopp dabei gute Leistungen: In nur vier Einsätzen gegen die Starbulls Rosenheim kam er auf neun Scorerpunkte, drei Mal gelang ihm in der Serie der Siegtreffer. Insbesondere sein Tor im längsten Spiel der DEL-2-Geschichte am 22. März auswärts bei den Oberbayern bleibt in Erinnerung: Nach 123 Minuten entschied er das Derby in der vierten Overtime zugunsten der Domstädter.

Die Eisbären bedanken sich bei Bryce Kindopp für seinen Einsatz, die gezeigten Leistungen und seinen Anteil am Halbfinal-Einzug und wünschen ihm auf seinen weiteren Wegen sportlich wie privat nur das Beste!

Kader der Eisbären Regensburg:

Tor: Oskar Autio (AL).

Abwehr: Pascal Zerressen.

Sturm: Corey Trivino (AL) und Tyler Ward (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).