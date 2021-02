EisbÃ¤ren setzen ihren AuswÃ¤rts-Beutezug auch in Iserlohn fort

Iserlohn. (MK/PM EBB) Knapp 21 Stunden nach dem klaren 6:1 Sieg in Krefeld waren die Eisbären Berlin schon wieder bei den Iserlohn Roosters gefordert....

Iserlohn. (MK/PM EBB) Knapp 21 Stunden nach dem klaren 6:1 Sieg in Krefeld waren die Eisbären Berlin schon wieder bei den Iserlohn Roosters gefordert.

In einer defensiv geprägten Partie setzten sich die Schützlinge von Trainer Serge Aubin spät, aber keineswegs unverdient mit 1:4 am Seilersee durch.

Im Anfangsdrittel erwischten die Gäste aus Berlin praktisch einen Start nach Maß. Gleich die erste Hinausstellung gegen Iserlohns Aubin nutzte Boychuk bereits in der vierten Minute zum Führungstreffer der Eisbären. Iserlohn wurde schon im eigenen Drittel früh von den Gästen im Spielaufbau gestört. Dennoch spielten die Roosters bis vor das gegnerische Tor gefällig, scheiterten aber immer wieder an Niederberger im Eisbärengehäuse. Auch in phasenweiser doppelter Überzahl der Roosters behielten die Hauptstädter kühlen Kopf und so ging die knappe Führung nach dem ersten Drittel auch völlig in Ordnung.

Ein ähnliches Bild bot sich auch im zweiten Drittel. Berlin etwas gefälliger, während sich die Roosters schwer taten überhaupt nennenswerte Chancen vor dem Berliner Tor zu kreieren. So mancher Iserlohner Zuschauer des Livestreams dürfte sich schmerzlich gedacht haben, wieviel Rückenwind wohl eine mit annähernd 5000 Zuschauern gefüllte Eissporthalle den Gastgebern gegeben hätte? Ärgerlich aus Iserlohner Sicht, dass Bailey seinen Konter in Unterzahl neben das Tor setzte. So aber blieb es nach vierzig Minuten beim knappen 0:1 in einer Partie, in der vor allem die Defensivarbeit im Vordergrund stand.

Im Schlussdrittel konnten dann die Gastgeber endlich ihren ersten Treffer bejubeln. Whitney traf in der 45. Minute für Iserlohn in doppelter Überzahl zum 1:1 Ausgleich. Eisbären-Kapitän Frank Hördler (54./PP1) brachte seine Mannschaft jedoch mit einem Mann mehr auf dem Eis per Schlagschuss wieder in Führung, die Giovanni Fiore (56.) wenig später auf 3:1 ausbauen konnte. Kurz vor Schluss traf Leo Pföderl (59./EN) mit seinem neunten Treffer im neunten Spiel in Folge ins leere Tor zum 4:1-Endstand.

Berlin feiert damit seinen dritten Auswärtssieg in der laufenden Saison. Die Roosters ließen es an Kreativität, aber auch an Intensität etwas vermissen. Für de Sauerländer geht es erst am kommenden Donnerstag in Wolfsburg weiter. Berlin empfängt am kommenden Mittwoch die Krefeld Pinguine. In der Tabelle der Nord-Division haben die Eisbären mit den beiden Siegen in Krefeld und Iserlohn ihre Führung ausbauen können. Iserlohn ist erstmals seit Wochen nicht mehr unter den Top-4.

Iserlohn Roosters - Eisbaeren Berlin © by Sporfoto-Sale 2021

Stimmen zum Spiel

Giovanni Fiore (Stürmer Eisbären Berlin): „Das war eine starke Leistung von uns heute. Die beiden Siege haben den Charakter unserer Mannschaft gezeigt. Der enge Spielplan ist anstrengend, aber wir werden immer besser und haben unser volles Potenzial noch nicht erreicht.“

Frank Hördler (Verteidiger Eisbären Berlin): „Ganz großes Lob an die Mannschaft, wir haben die kompletten 60 Minuten voll durchgespielt. Wir haben zusammengehalten und haben uns auch nicht bei den Strafen unterkriegen lassen. Jeder hat sich für den anderen eingesetzt. Wenn die ganze Mannschaft viel arbeitet, Strafen herausholt und dann das Powerplay trifft, ist es eine Teamleistung, die uns ein gutes Gefühl gibt.“

Iserlohns Marko Friedrich bei MagentaSport: „Das war eine bescheidene Leistung von uns. Berlin hat gestern gespielt. Man müsste eigentlich annehmen, dass wir deren Spiel mit hartem, diszipliniertem Spiel von uns gar keinen Zugriff geben. Aber es war umgekehrt – so dürfen wir nicht auftreten. Die Intensität hat gefehlt. So einfach darf man es den Berlinern hier nicht machen. Wir hatten eine lange Woche ohne Spiel, wir müssten hier eigentlich rauskommen wie die Feuerwehr.“

Statistik

Endergebnis:

Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Aufstellungen:

Iserlohn Roosters: Jenike (Schwendener) – Ankert, Baxmann; Johnston, Raymond; Riefers, Orendorz; Buschmann – Fleischer, Sutter, Lowry; Bailey, Jentzsch, Whitney, Aubin, Grenier, Lautenschlager; Proske, Raedeke, Friedrich – Trainer: Jason O’Leary

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Ramage (A), Müller; Wissmann (A), Hördler (C); McKiernan, Mik; Espeland– Pföderl, Reichel, Noebels; Foucault, Zengerle, Tuomie; Fiore, Boychuk, White; Labrie, Streu, Dietz – Trainer: Serge Aubin

Tore:

0:1 – 03:14 – Boychuk (Noebels, Hördler) – PP1

1:1 – 44:26 – Whitney (Bailey, Grenier) – PP2

1:2 – 53:51 – Hördler (Noebels, Pföderl) – PP1

1:3 – 55:56 – Fiore (White) – EQ

1:4 – 58:01 – Pföderl (Boychuk) – EQ/EN

Strafen: Iserlohn Roosters: 12 (4, 2, 6) Minuten – Eisbären Berlin: 12 (6, 2, 4) Minuten

Schiedsrichter: Benjamin Hoppe, Marian Rohatsch (Jonas Merten, Nikolaj Ponomarjow)