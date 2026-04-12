Eisbären Regensburg: Zwei Vertragsverlängerungen und ein emotionaler Abschied

Regensburg. (PM Eisbären) Es war ein würdiger Abschluss einer starken Spielzeit für Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg: Die Oberpfälzer haben jetzt den Abschluss der dritt-erfolgreichsten Saison in der Historie der Domstadt gefeiert.

Über den Tag verteilt lockte das Event in Summe rund 1200 Fans in die Fanzone vor der heimischen Donau-Arena, die sich über ausgiebige Autogrammstunden, Interviews ihrer Schützlinge, die Versteigerung der in den Partien getragenen Trikots sowie die ersten Kader-Nachrichten für die kommende Saison 2026/2027 freuen durften. Wie der Klub im Rahmen der Veranstaltung bekannt gab, verlässt Goalie Jonas Neffin die Domstädter und wechselt in die Erste Liga – der 25-Jährige, der parallel (nach eindeutigem Sieg bei der Abstimmung der Mittelbayerischen Zeitung) zum „Eisbär des Jahres“ gekürt wurde, wurde emotional verabschiedet. Erhalten bleiben den Rot-Weißen indes zwei andere Publikumslieblinge: Abwehr-Stütze Pascal Zerressen hat seinen Vertrag bei den EBR ebenso verlängert wie Kontingentstürmer und Topscorer Corey Trivino.

Der Nachmittag begann für die Anwesenden vielversprechend: Direkt zu Beginn machten die Eisbären unter tosendem Applaus die Verlängerung Pascal Zerressens publik. Der 33-jährige Ex-Nationalspieler mit der Erfahrung aus 542 Erst- und 265 Zweitliga-Einsätzen, der im vergangenen Sommer aus Rosenheim an die Donau gewechselt war, hatte in der jüngst abgelaufenen Spielzeit keines der 62 Spiele der Oberpfälzer verpasst und sich sofort zu einer zentralen Figur in deren Hintermannschaft entwickelt.

Ausgebildet in Krefeld schaffte Zerressen bei seinem Heimatklub in der Saison 2010/2011 auch den Sprung in die DEL. In dieser lief er insgesamt zwölf Jahre lang auf – erst für die Pinguine, ab 2013/2014 für Köln. Mit starken Leistungen spielte er sich dabei auch immer wieder in den Kreis der Nationalmannschaft. Nach dem Abstieg Krefelds kehrte Zerressen 2022/2023 zu den Seidenstädtern zurück – und stand den Eisbären in der Folge in der DEL 2 als Gegner gegenüber. Nach einem Jahr bei den Schwarz-Gelben zog Zerressen 2023/2024 zu DEL-Absteiger Bietigheim weiter, den er sogar als Kapitän aufs Eis führte. Im Sommer 2024 folgte der Wechsel nach Rosenheim, wo Zerressen erneut ein wichtiger Teil des Defensivverbundes war. Ein Jahr später ging es nach Regensburg, wo Zerressen auf Anhieb zu einem der Publikumslieblinge avancierte und maßgeblich dazu beitrug, dass das Team von Trainer und Sportlichem Leiter Peter Flache in der Hauptrunde nicht nur eine der besten Abwehrreihen der Liga, sondern auch das erfolgreichste Unterzahlspiel der DEL 2 stellte.

Zerressen, der bei den EBR die Rückennummer #16 trägt, bringt ein klares Profil mit: 1,96 Meter groß, Führungsspieler, Linksschütze und defensiv orientiert. Qualitäten, die ihn für Flache besonders wertvoll machen. Der Headcoach betont: „Pascal hat vom ersten Tag des Trainingslagers an gezeigt, dass er über viel Erfahrung auf hohem Niveau verfügt. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir das beste Penalty-Killing der Liga sowie eine der stärksten Hintermannschaften hatten. Ein Top-Charakter, der in hervorragender Form ins Camp gekommen ist und sich jederzeit absolut professionell verhalten hat. Wir freuen uns sehr, auch in der kommenden Saison weiter mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Und auch Zerressen selbst ist glücklich: „Ich freue mich, dass ich weiter Teil des Teams bin. Ich habe mich von Anfang an mit meiner Familie in Regensburg sehr willkommen gefühlt. Die Fans standen die ganze Saison super hinter uns und waren auch Teil unseres Erfolges. Auch in der kommenden Saison werde ich wieder versuchen, meine Erfahrung bestmöglich einzubringen.“

Auch der Topscorer trägt weiter Rot-Weiß

Weiter versüßt wurde den Fans der kurzweilige Tag mit einer weiteren Personalentscheidung: Auch Kontingentangreifer Corey Trivino hat in der Donaustadt verlängert. Der inzwischen 36-jährige kanadische Mittelstürmer war direkt im ersten Zweitliga-Jahr nach dem Aufstieg (2022/2023) mit etwas Verspätung nach Regensburg gekommen und hatte sich sofort als absoluter Glücksgriff entpuppt. Inzwischen bringt er es auf 142 Treffer und 117 Assists für 259 Torbeteiligungen im rot-weißen Trikot – und das in nur 240 DEL-2-Einsätzen für den Klub.

Trivino, der mit der Rückennummer #86 aufläuft, ist damit mit Abstand der punktstärkste Akteur der Eisbären seit deren Rückkehr in die Zweite Liga. Der einstige NHL-Zweitrundenpick (2008 – New York Islanders an Position 36) verfügt über reichlich Erfahrung in absoluten Topligen: neben den starken nordamerikanischen Profi-Ligen ECHL und AHL auch in der höchsten Spielklasse Russlands (KHL) und in der internationalen Beletage Österreichs (damals EBEL) sowie eben der DEL 2. Vor seinem Wechsel zu den EBR war Trivino vier Jahre lang Leistungsträger beim Spitzenteam der Kassel Huskies gewesen. Nun geht er in seine fünfte Saison in Regensburg, für das er in der abgelaufenen Runde nicht nur (erneut) Topscorer, sondern auch Teil des Kapitänsteams war.

Flache weiß, was er am Routinier hat: „Corey gehört zu den absoluten Topspielern der DEL 2. Er ist ein ruhiger Leader, der Tag für Tag mit seinem Verhalten und seiner Einstellung vorangeht. Ausreden kennt er nicht. Er liefert konstant ab und ist jederzeit voll da.“ Trivino indes betont, sich in der Domstadt wohlzufühlen: „Die Energie in der Donau-Arena, die Unterstützung der Fans und das Vertrauen im Klub sind etwas Besonderes. Ich freue mich darauf, weiter Teil dieses Weges zu sein.“

Spitzenklubs mit Interesse: Toptorhüter zieht weiter

Kurz vor Ende der Feierlichkeiten wurde es dann ganz besonders emotional: Torhüter Jonas Neffin wurde vom Reporter der Mittelbayerischen Zeitung, Claus Wotruba, auf die Bühne geholt – er hatte sich in der großen Abstimmung der Tageszeitung zum „Eisbär der Saison“ eindeutig durchgesetzt und Offensivmann Constantin Ontl und Verteidiger Jakob Weber auf die Plätze verwiesen. Es war bereits sein zweiter Sieg in Folge bei der Wahl der Fans. Nach der abermaligen Ehrung (Neffin war im Laufe der Spielzeit schon mehrfach von verschiedenen Instanzen zum Spieler und Torhüter des Monats sowie bei der Gala der Liga auch zum Spieler und Torhüter der Saison gekürt worden) wurde es dann aber Gewissheit: EBR-Geschäftsführer Peter Holmgren überreichte dem Goalie eine gerahmte Bildcollage und verkündete, dass Neffin den Klub nun in Richtung Erste Liga verlassen werde.

Der heute 25-jährige ehemalige Junioren-Nationalspieler stammt aus dem Nachwuchs seines Heimatklubs Iserlohn und schaffte über das dortige DNL-Team auch den Sprung in den Erstliga-Kader. Parallel zu ersten Einsätzen für die Roosters in der Beletage fing er per Förderlizenz für Weiden und Herne in der Oberliga sowie für Dresden und Kassel in der DEL 2, ehe er sich im Sommer 2023 den Domstädtern anschloss. Nach drei gemeinsamen Jahren, in denen sich Neffin immer weiter steigerte, 2023/2024 Teil der Eisbären-Mannschaft war, die sensationell den Zweitliga-Titel holte, 2024/2025 in den Play-downs mit starken Leistungen den für den DEL-2-Verbleib nötigen Rückhalt bildete, und zuletzt in absoluter Topform sämtliche Auszeichnungen abräumte, endet damit nun der gemeinsame Weg. Wenig verwunderlich, dass Neffins Trikots bei der Trikotauktion die Tages-Bestwerte erreichten: Sein Heim-Outfit landete bei 1100, sein Retro-Jersey gar bei 1600 Euro.

Sichtlich gerührt sagte Neffin: „Ein großes Dankeschön an alle! Ob es die Fans sind, das Team, der Klub, alle die ich hier in den letzten drei Jahren kennenlernen durfte – alle sind mir sehr ans Herz gewachsen. Es war eine unglaublich tolle Zeit. Die geht jetzt erstmal vorbei – aber ich war unfassbar gerne hier. Es war bis jetzt die beste Zeit meines Lebens.“ Sein Coach Flache gab dem Publikumsliebling warme Worte mit auf den weiteren Weg: „Jonas hat in der Saison 2024/2025 die Chance bekommen, bei uns die Nummer eins im Tor in der DEL 2 zu werden. Sein Aufstieg begann in der Hauptrunde und setzte sich in den Play-downs fort, wo er ein entscheidender Faktor dafür war, dass wir am Ende den Klassenerhalt geschafft haben.“ Er habe in der (nach dem Ausscheiden im Halbfinale gegen Topfavorit Krefeld) jüngst beendeten Runde nun „genau dort weitergemacht und wurde Spieler und Torhüter des Jahres in der Zweiten Liga. Ich denke, ein Teil von Jonas wird immer in Regensburg bleiben und ich wünsche ihm für seinen Weg in der DEL nur das Beste.“

Kader der Eisbären Regensburg:

Tor: –

Abwehr: Pascal Zerressen.

Sturm: Corey Trivino (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).