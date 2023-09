EisbÃ¤ren Regensburg vor hoher HÃ¼rde in Kassel

Artikel anhören Regensburg. (PM Eisbären) Gegen den Liga-Top-Favoriten geht es für Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg am Freitag, 22. September. Ab 19:30 Uhr tritt das Team...

Artikel anhören Artikel anhören

Regensburg. (PM Eisbären) Gegen den Liga-Top-Favoriten geht es für Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg am Freitag, 22. September.

Ab 19:30 Uhr tritt das Team von Coach Max Kaltenhauser auswärts bei den Kassel Huskies an.

Der anstehende Gegner der EBR hat es in Sich: Die ambitionierten Hessen dominierten die Hauptrunde der Vorsaison und wurden mit 131 Punkten Erster – 38 Punkte vor den zweitplatzierten Ravensburgern. Dabei stellten sie mit 212 erzielten Toren die deutlich stärkste Offensive. Dass trotzdem kein Husky unter den 13 besten Scorern zu finden war, spricht für die enorme Qualität im kompletten Kader. Gleichzeitig ließen die Schlittenhunde nur 109 Gegentreffer zu, ebenso Liga-Bestwert. Mit Jake Kielly und Jerry Kuhn stellte der ECK auch zwei der stärksten Torhüter der DEL 2. In den Play-offs scheiterte das starke Team nach sechs umkämpften Derbys am EC Bad Nauheim. Doch im Sommer stand ein kleiner Umbruch bei Kassel an: Neun Abgängen (darunter Vorjahres-Topscorer James Arniel sowie mit Kielly und Kuhn die beiden Stammtorhüter) stehen sieben Neuzugänge gegenüber.

Auf der Goalie-Position kehrte nicht nur der talentierte Philipp Maurer zurück, der die Vorsaison fast komplett verletzt verpasste. Mit dem gebürtigen US-Amerikaner Brandon Maxwell sicherten sich die Hessen einen Top-Goalie, der in den vorangegangenen Jahren drei Jahren in der DEL und in der höchsten schwedischen Liga SHL sein Können unter Beweis gestellt hat. Der 32-Jährige, der unter anderem auch mit der US-Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang antrat, bringt zudem die deutsche Staatsbürgerschaft mit und belegt damit keine Kontingentstelle.

In der Verteidigung verlor das Team mit Stephan Tramm und Denis Shevyrin zwar zwei der Leitfiguren der vergangenen Jahre, doch mit dem 35-jährigen NHL-erfahrenen Kanadier Andrew Bodnarchuk stieß dafür ein echter Hochkaräter zur Mannschaft. In den vergangenen fünf Spielzeiten war Bodnarchuk in der deutschen Beletage Leistungsträger für München (2018 bis 2020) und Nürnberg (2020 bis 2023). Neu ist auch das erst 20-jährige Talent Markus Freis, das im Vorjahr bereits sechs Mal für Frankfurt in der DEL spielte. Doch auch das verbliebene Personal aus der Vorsaison bringt reichlich Klasse mit: Joel Keussen (2022/23 mit 35 Punkten) und Maximilian Faber (53) sind defensiv wie offensiv stark, Urgestein Marco Müller (seit 2014 im Kader) ist eine Bank vor dem eigenen Tor. Mit Samuel Dotter und Tom Geischeimer stehen zudem zwei vielversprechende Jungverteidiger mit Gardemaßen im Kader. Darüber hinaus zeigte der 33-jährige Kanadier, der zweite Kontingentspieler in der Abwehr des ECK, schon im Vorjahr sein Können und steuerte neben guter Defensivarbeit auch 29 Scorerpunkte in 46 Spielen zum Teamerfolg bei.

Neben Arniel verlor Kassel mit Vincent Schlenker (jetzt Weiden/Oberliga) einen weiteren punktstarken deutschen Spieler im Angriff, zudem verließ der Kanadier Tim McGauley (52 Punkte in 48 Spielen) den Klub. Insgesamt vier Neuzugänge, drei davon direkt aus der DEL, sollen sie ersetzen. Dem 35-jährigen Kanadier Carson McMillan gelangen im Vorjahr noch 17 Punkte für Frankfurt in der höchsten deutschen Spielklasse, der 22-jährige Yannik Valenti (zuletzt zwei Jahre in Straubing) kehrt zu seinem Jugendklub zurück. Darüber hinaus sicherten sich die Huskies zwei weitere große deutsche Talente: den ebenfalls 22-jährigen Louis Brune aus Ingolstadt und aus der U 20 des HC Davos den 20-järhigen Connor Korte. Kanadier Joel Lowry hielt dem Klub ebenso die Treue wie die beiden Deutsch-Kanadier Kapitän Jake Weidner (beide 50 Punkte im Vorjahr) und Tristan Keck (52). Auch den „Rookie des Jahres 2022/23“, Alec Ahlroth (46), hielten die Hessen. Mit Lois Spitzner (29 Zähler), Pierre Preto (13), Darren Mieszkowski (33), Tomáš Sýkora (14) und Hans Detsch (16) sowie den hochveranlagten Oleg Tschwanow und Lars Reuß bieten sich den Schlittenhunden zudem zahlreiche weitere gefährliche Optionen im Angriff.

Nach nur zwei Spieltagen stehen die Eisbären indes in der Tabelle sogar vor den Hessen – beide Teams haben drei Punkte gesammelt. Während Regensburg nach dem 4:1-Sieg in Freiburg am ersten Spieltag eine 0:1-Niederlage zuhause im Derby gegen den EV Landshut folgen ließ, gab es für Kassel einem Heimsieg (3:1 gegen Kaufbeuren) und anschließend eine Auswärtsniederlage bei Aufsteiger Rosenheim (1:2). Kein optimaler Start also für die ambitionierten Huskies, die vor eigenem Publikum die nächsten Punkte anstreben dürften. Die EBR müssen dabei neben dem länger verletzten Verteidiger André Bühler auch auf den nachträglich für zwei Partien gesperrten Kontingentstürmer Andrew Yogan verzichten. Darüber hinaus drohen U-21-Verteidiger Sandro Mayr und der Vorjahres-Topscorer der Domstädter, Corey Trivino, ebenfalls verletzt auszufallen.

5083 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten