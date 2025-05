EisbÃ¤ren Regensburg verzichten auf FÃ¶rderlizenzen fÃ¼r ZwillingsbrÃ¼der Timo und Fabio Kose

Regensburg. (PM Eisbären) Nächster Schritt für die beiden Talente Timo und Fabio Kose: Wie vom aufnehmenden Klub bereits vorab veröffentlicht, wechseln die beiden 18-jährigen Zwillingsbrüder zur kommenden Saison vom Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg im Doppelpack eine Etage höher in die DEL.

Beide waren im Laufe der zurückliegenden Saison aus der U-20-DNL-Mannschaft des Stammvereins EV Regensburg in das Profiteam aufgerückt. Während Stürmer Timo Kose insgesamt 41 Mal für die Rot-Weißen in der DEL 2 aufs Eis ging und dabei vier eigene Treffer und sieben Vorlagen für elf Scorerpunkte beisteuerte, kam Verteidiger Fabio auf 29 Einsätze mit insgesamt drei Assists. Dass die Meldung zum Abgang der beiden Talente erst verspätet erfolgt, ist zugrundeliegenden Absprachen geschuldet. Ursprünglich hätten Timo und Fabio Kose via Förderlizenz weiter für die Eisbären Regensburg auflaufen sollen. Inzwischen hat sich der Klub aus verschiedenen Gründen aber gegen diese Option und für andere junge Spieler entschieden, weshalb die beiden Brüder nun entsprechend verabschiedet werden.

Mit rund 1,90 Metern und einer furchtlosen Spielweise schafften die beiden gebürtigen Niederbayern den Sprung in Deutschlands zweithöchste Seniorenspielklasse fast problemlos, blieben parallel aber auch weiter Leistungsträger im DNL-Team: Fabio markierte dort in der abgelaufenen Spielzeit satte 52 Torbeteiligungen in 27 Begegnungen, Timo derer 34 in nur 15 Partien. 2023 aus der Talentschmiede in Straubing gekommen spielten beide insgesamt zwei Jahre in Regensburg, während derer sie unter anderem auch immer wieder in die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften berufen wurden (U 17, U 18 und U 20). Jüngst standen sie so etwa auch bei der U-18-Weltmeisterschaft in den USA im Kader der DEB-Auswahl. Immer wieder spülten die guten Leistungen der Zwillinge Scouts aus DEL und gar NHL in die Regensburger Donau-Arena.

Die Eisbären Regensburg bedanken sich bei Fabio und Timo Kose für ihren Einsatz und die gezeigten Leistungen und wünschen ihnen für ihren weiteren Weg sportlich wie privat nur das Beste!

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Jonas Neffin (U).

Abwehr: Sean Giles, Patrick Demetz, Pascal Zerressen, Guillaume Naud und Marian Bauer (U 21).

Sturm: Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Pierre Preto, Corey Trivino (AL), David Morley (AL), Sam Payeur und Lukas Krieger (U 21).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).

Vorbereitungsprogramm nimmt Formen an

Saisoneröffnungsfeier nach Heimspiel gegen Ravensburg

Weiter geht es anschließend am Freitag, 5. September, ab 17 Uhr mit dem Auswärtsauftritt beim Schweizer Zweitligisten Küsnacht im Kanton Zürich, den GCK Lions. Die GCK-Mannschaft tritt seit Jahren als Farmteam des schweizer Spitzenklubs ZSC Zürich Lions auf.

Zwei Tage später, am Sonntag, 7. September, sind die Eisbären dann bei einem weiteren Liga-Rivalen gefordert: Erneut ab 17 Uhr treten sie bei Topteam Ravensburg Towerstars an. Die Oberschwaben rückten in der abgelaufenen Saison bis ins DEL-2-Finale vor und unterlagen dort äußerst knapp (1:2) erst in Overtime des siebten Spiels dem Meister Dresdner Eislöwen.

Wiederum nur zwei Tage darauf bestreiten die Regensburger am Dienstag, 9. September, ihr letztes Testspiel in der Fremde ab 19:30 Uhr bei Süd-Oberligist den Black Hawks Passau rund um Ex-Eisbär Andrew Schembri.

Die Generalprobe für die neue Saison steigt dann am darauffolgenden Samstag, 13. September, mit dem Rückspiel gegen Ravensburg in der heimischen Donau-Arena ab 15 Uhr. Rund um diese Begegnung feiern die Eisbären dann auch ihre offizielle Saisoneröffnung: Die entsprechende Feier findet im Anschluss an die Begegnung bis 22 Uhr in der Fanzone vor der Halle statt. Weitere Informationen hierzu folgen.

Das Vorbereitungsprogramm der Eisbären Regensburg:

Freitag, 22. August, 19:30 Uhr: Adler Kitzbühel x Eisbären

Samstag & Sonntag, 30. und 31. August: Niemeier-Cup in Deggendorf:

Deggendorf, Regensburg, Rosenheim, Halle

Samstag, 30. August, 16 Uhr: Starbulls Rosenheim x Eisbären

Sonntag, 31. August, 14:30 Uhr: Spiel um Platz drei – oder

Sonntag, 31. August, 18:30 Uhr: Finale

Freitag, 5. September, 17 Uhr: GC Küsnacht Lions x Eisbären

Sonntag, 7. September, 17 Uhr: Ravensburg Towerstars x Eisbären

Dienstag, 9. September, 19:30 Uhr: Passau Black Hawks x Eisbären

Samstag, 13. September, 15 Uhr: Eisbären x Ravensburg Towerstars

 Anschließend Saisoneröffnung bis 22 Uhr in der Fanzone

