EisbÃ¤ren Regensburg verstÃ¤rken sich mit erfahrenem TorhÃ¼ter

Regensburg. (PM Eisbären) Da aktuell beide Torhüter angeschlagen sind, haben die Eisbären Regensburg reagiert: in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der erfahrene Kanadier Olivier Roy verpflichtet.

Der 33-jährige Schlussmann verstärkt ab sofort das Team und bringt wertvolle Erfahrung aus internationalen Top-Ligen mit.

Der gebürtige Kanadier, der in seiner Karriere bereits in der AHL, DEL und der ICEHL aktiv war, gilt als reaktionsschneller und nervenstarker Torhüter, der auch in entscheidenden Spielen eine wichtige Stütze sein kann. Roy wird die Nummer 31 tragen.

„Mit Olivier Roy bekommen wir einen Torhüter, der über viel Erfahrung verfügt und sofort eine Verstärkung für unser Team darstellt. Angesichts der aktuellen Situation war es wichtig, auf dieser Position für zusätzliche Sicherheit zu sorgen“, erklärt Peter Holmgren, Geschäftsführung der Eisbären Regensburg.

Neben der Verpflichtung von Olivier Roy sondieren die Eisbären weiterhin den Transfermarkt, um das Team gezielt zu verstärken und bestmöglich auf die entscheidende Saisonphase vorzubereiten.

Die Eisbären Regensburg freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Olivier Roy und heißen ihn herzlich willkommen!

