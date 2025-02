EisbÃ¤ren Regensburg verstÃ¤rken ihre Offensive

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg haben sich im Kampf um den Klassenerhalt verstärkt und den kanadischen Stürmer Tyler Wong verpflichtet.

Der 28-Jährige bringt internationale Erfahrung mit und soll die Offensive verstärken. Damit haben die Eisbären alle in der DEL2 möglichen 6 Importspieler-Lizenzen vergeben.

Wong, geboren am 28. Februar 1996 in Cochrane, Alberta (Kanada), ist 1,75 Meter groß, wiegt 78 Kilogramm und schießt rechts. Zuletzt stand er für Kunlun Red Star in der KHL auf dem Eis. Zuvor spielte er in der AHL, ECHL und WHL, wo er sich als schneller und torgefährlicher Angreifer auszeichnete.

Peter Flache, sportlicher Leiter und Headcoach der Eisbären, sagt zur Verpflichtung: „Wir haben den Spielermarkt gründlich analysiert und sind überzeugt, dass Tyler die beste Verstärkung ist, die wir verpflichten konnten. Er wird uns mit seiner Qualität und seinem Einsatz enorm weiterhelfen. Tyler ist ein Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit und seinem unermüdlichen Einsatz genau in unser System passt. Er wird uns in der entscheidenden Phase der Saison helfen, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.“

Auch Tyler Wong, der bei den Eisbären die Nummer 88 tragen wird, blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung in Regensburg. Ich werde alles geben, um dem Team zu helfen und gemeinsam mit den Jungs um jeden Punkt zu kämpfen!“

Tyler Wong wird am Montagabend gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Regensburg eintreffen. Ein Einsatz beim Auswärtsspiel in Kassel am Dienstag ist jedoch noch nicht möglich. Stattdessen wird der Kanadier in den kommenden Tagen ins Mannschaftstraining einsteigen, um sich bestmöglich in das Team einzufügen.

