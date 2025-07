EisbÃ¤ren Regensburg verpflichten zwei jungen Talente

Die Eisbären Regensburg haben sich für die kommende Saison die Dienste von Verteidiger Nick Mähler gesichert.

Der 19-jährige Linksschütze wurde 2006 in unserer Partnerstadt Pilsen geboren und besitzt auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Er steht bei den Adlern Mannheim unter Vertrag und wird in Regensburg mit einer Förderlizenz für die DEL2 ausgestattet.

Nick Mähler zählt zu den Top-Verteidigern seines Jahrgangs 2006 und wechselt aus dem erfolgreichen Nachwuchsprogramm der Jungadler Mannheim. Mähler kam vor zwei Jahren vom HC Energie Karlovy Vary zu den Jungadlern. In den Spielzeiten 2023-24 und 2024-25 erzielte der Linksschütze insgesamt 23 Tore und bereitete weitere 53 Treffer mit vor, zählte zu den tragenden Säulen der Defensive. Damit unterstrich er nicht nur seine Offensivqualitäten, sondern auch seine Konstanz auf hohem Niveau.

Cheftrainer Peter Flache zeigt sich von der Verpflichtung begeistert: „Nick ist ein richtig talentierter Verteidiger mit viel Potenzial. Ich habe ihn im vergangenen Jahr bei der U20 gesehen und er gehört definitiv zu den besten Spielern seines Jahrgangs. Jetzt soll er bei uns um einen festen Platz im Kader kämpfen. Ich habe mit Dallas Eakins, Sportmanager und Cheftrainer der Adler Mannheim, gesprochen und ihm erklärt, dass wir auf der U21-Position echten Konkurrenzkampf wollen. Das sieht er genauso.“

Mit der Verpflichtung von Nick Mähler setzen die Eisbären bewusst auf hungrige, entwicklungsfähige Spieler, die jeden Tag zeigen wollen, was in ihnen steckt.

„Wir wollen Jungs im Kader, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln und ihre Chance zu nutzen“, so Flache weiter. „Nick bringt genau diese Mentalität mit.“

Mit der Förderlizenzregelung bleibt Mähler weiterhin an den Stammverein Mannheim angebunden, sammelt aber wertvolle Spielpraxis in der DEL2.

Nick Mähler sagt zu seinem Wechsel nach Regensburg: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin dankbar für die Chance, Teil der Eisbären zu sein. Mein Ziel ist es, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln und mit meiner Leistung bestmöglich zum Erfolg des Teams beizutragen. Ich hoffe auf eine spannende und erfolgreiche Saison.“

Nachwuchs-Keeper Cole Danielsmeier verstärkt U20-Team – Perspektivspieler für den Profikader

Die Eisbären Regensburg treiben ihre nachhaltige Nachwuchsstrategie weiter konsequent voran und dürfen mit Cole Danielsmeier ein vielversprechendes Torhütertalent im Club begrüßen. Der 18-jährige Goalie überzeugte beim U20-Tryout der Jungeisbären Regensburg mit starken Leistungen und wird zur neuen Saison das Team von Cheftrainer Marcel Habisreutinger verstärken.

Danielsmeier, gebürtig aus Freiburg, bringt mit 1,76 m Körpergröße und 74 kg eine athletische Grundlage mit. In der vergangenen Spielzeit war er in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) für den Augsburger EV aktiv. Dort zeigte er in zehn Partien eine Fangquote von 90,23 Prozent, in den letzten fünf Spielen lag sie sogar bei beeindruckenden 90,63 Prozent.

Die Zusammenarbeit zwischen Nachwuchs und Profibereich ist ein zentraler Baustein der Eisbären-Philosophie.

Headcoach Peter Flache erklärt: „Wir möchten jungen, hungrigen Spielern wie Cole gezielt eine sportliche Perspektive aufzeigen. Er hat beim Tryout einen sehr konzentrierten Eindruck hinterlassen und bringt das Potenzial mit, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Dass wir mit Marcel Habisreutinger im Nachwuchs eng abgestimmt arbeiten, ist dafür die perfekte Basis.“

Das sagt Cole zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr, dass ich die Chance erhalte in Regensburg zu spielen. Mein Ziel ist es, mich mit guten Leistungen in der U20 für höhere Aufgaben zu empfehlen und damit vor allem, den nächsten Schritt Richtung Profieishockey zu gehen.“

Cole Danielsmeier ist zunächst für die U20-Mannschaft eingeplant, wird aber auch im Trainingsbetrieb des Profiteams eingebunden und als dritter Torhüter sukzessive an den DEL2-Kader herangeführt. Mit dieser Verpflichtung setzen die Eisbären ein weiteres Ausrufezeichen in der Nachwuchsförderung und bieten ambitionierten Talenten eine klare Entwicklungsperspektive in Regensburg.

