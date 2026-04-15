Eisbären Regensburg verpflichten Top-Stürmer von einem Ligarivalen

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg verstärken ihre Offensive zur Saison 2026-2027 mit einem der auffälligsten Spieler der DEL2.

Tyler Ward wechselt vom Derbyrivalen Blue Devils Weiden in die Domstadt.

Der 26-jährige Kanadier bringt Tempo, Abschlussstärke und ein klares Profil als Unterschiedsspieler mit. Ward wurde am 19. August 1999 in Kamloops geboren, ist 1,80 Meter groß, wiegt 84 Kilogramm und läuft als Außenstürmer auf.

„Es war Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich freue mich sehr auf meine neuen Teamkollegen, die wunderschöne Stadt und die tollen Fans in Regensburg. Ich werde zusammen mit meiner wundervollen Freundin nach Regensburg kommen und kann es kaum erwarten, im Sommer alles für das Team zu geben.“

Seine Statistiken sind klar. In der DEL2-Saison 2024-2025 sammelte Ward 57 Punkte in 51 Hauptrundenspielen für die Blue Devils Weiden. In den Playoffs folgten 12 Punkte in 9 Spielen. Auch in der Saison 2025-2026 bestätigte er seine Qualität mit konstant starken Leistungen in Hauptrunde und Playdowns. In 101 Spielen in der DEL2 erzielte er insgesamt 112 Punkte.

Headcoach und Sportlicher Leiter Peter Flache sagt: „Tyler ist für mich einer der schnellsten und torgefährlichsten Spieler der Liga. Mit 26 Jahren ist er im besten Eishockeyalter und noch lange nicht am Limit. Wir wollen unser Spiel schneller gestalten und offensiv noch gefährlicher werden. Dabei wird uns Tyler enorm helfen. Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Mit Tyler Ward gewinnt Regensburg Tempo, Tiefe und Scoringqualität für die Offensive.