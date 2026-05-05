Eisbären Regensburg verabschieden drei weitere Cracks

Drei weitere Personalentscheidungen stehen bei Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg fest: Nachdem ihre Verträge bei den Oberpfälzern ausgelaufen sind, verlassen mit den beiden Stürmern Pierre Preto und Yuma Grimm sowie Verteidiger Sean Giles drei weitere Akteure den Klub und setzen ihre Karrieren andernorts fort.

Der dienstälteste Eisbär aus dem Trio war Grimm: Der 23-jährige gebürtige Oberbayer war bereits im Sommer 2023 aus Landshut zu dem Domstädtern gewechselt. Direkt in seinem ersten Jahr bei den EBR, damals noch als U-21-Förderpsieler, war er Teil des Teams, dass sich sensationell den DEL-2-Titel sicherte. In insgesamt drei Spielzeiten kam der in Rosenheim ausgebildete Mittelstürmer, der bereits in der im Nachwuchs kurzzeitig für Regensburg aufgelaufen war (Saison 2019/2020 in U 17 und U 20), auf 172 Zweitliga-Einsätze im Rot-Weißen Trikot und sammelte dabei 33 Scorerpunkte (zwölf Tore, 21 Vorlagen).

Zwei Jahre lang stürmte indes Flügelspieler Pierre Preto für die Donaustädter. Der 27-Jährige stieß kurz nach Beginn der Saison 2024/2025 zur Mannschaft. Aus der Mannheimer Talentschmiede stammend, spielte er sich bei seinem Heimatklub durch die Nachwuchsteams bis in den DEL-Kader. Vor seinem Wechsel in die Domstadt sammelte er bereits Zweitliga-Erfahrung in Heilbronn, Frankfurt und Kassel, ehe er für die Eisbären in insgesamt 112 Pflichtspielen 66 Torbeteiligungen beisteuerte (34 Treffer, 32 Assists).

Ebenfalls zwei Spielzeiten war Abwehrspezialist Sean Giles Teil der Mannschaft. Der 29-jährige US-Amerikaner mit deutschem Pass wurde in starken Nachwuchs- und Profi-Spielklassen seiner Heimat ausgebildet und fand anschließend in Europa über die höchsten Ligen der Slowakei und Großbritanniens den Weg in die Domstadt. Für Regensburg ging er anschließend 121 Mal in der DEL 2 aufs Eis und überzeugte neben defensiver Stabilität auch mit offensiven Akzenten (sieben Tore und 23 Vorlagen für 30 Punkte). Wie sein neuer Klub bereits vorab bekannt gab, wechselt er innerhalb der DEL 2.

Die Eisbären bedanken sich bei Yuma Grimm, Pierre Preto und Sean Giles für ihren Einsatz, die gezeigten Leistungen und ihren Anteil am Klassenerhalt 2025 sowie zuletzt dem Halbfinal-Einzug und wünschen ihnen auf ihren weiteren Wegen sportlich wie privat nur das Beste!