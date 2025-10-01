Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eisbären Regensburg und Pascal Aquin beenden Try-Out in beiderseitigem Einvernehmen
Eisbären Regensburg und Pascal Aquin beenden Try-Out in beiderseitigem Einvernehmen

1. Oktober 2025
Pascal Aquin - © City-Press
Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg verlängern den bis zum 30. September laufenden Try-Out-Vertrag mit Stürmer Pascal Aquin nicht.

Die Zusammenarbeit endet in beiderseitigem Einvernehmen.

Hintergrund ist, dass die geplante Einbürgerung aktuell deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als ursprünglich erwartet. Für den Klub war das Try-Out mit Aquin, wie bei solchen Vereinbarungen üblich, mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.

Peter Flache, sportlicher Leiter und Headcoach der Eisbären, erklärt: „Pascal hat in den vergangenen Wochen alles gegeben und sich professionell präsentiert. Er war zudem ein Top-Charakter, der super in unsere Kabine gepasst hat. Da sich die Einbürgerung jedoch erheblich verzögert, mussten wir diese Entscheidung gemeinsam treffen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg.“

Pascal Aquin ist ab sofort auf der Suche nach einem neuen Klub.

24
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Iserlohn Roosters ergänzen ihren Kader

