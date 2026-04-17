Eisbären Regensburg stellen Kommunikation neu auf: Tom Faupel übernimmt Leitung Kommunikation

Regesnburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg entwickeln ihre mediale Ausrichtung konsequent weiter und setzen künftig verstärkt auf professionellen Content, moderne Formate und eine stärkere digitale Präsenz.

Mit Tom Faupel übernimmt ein erfahrener Medienprofi die Leitung Kommunikation der Eisbären Regensburg. Gleichzeitig fungiert er künftig auch als Pressesprecher des Clubs.

Faupel ist Geschäftsführer der Regensburger Filmproduktion 24p Film und zählt seit über 25 Jahren zu den prägenden Medienmachern der Region. Als Unternehmer bringt er nicht nur umfassende Erfahrung in Film, Redaktion und Moderation mit, sondern auch ein tiefes Verständnis für Markenaufbau, Zielgruppen und wirkungsvolle Kommunikation.

Peter Holmgren, Geschäftsführer der Eisbären Regensburg, erklärt: „Wir wollen unsere Sichtbarkeit deutlich steigern und unsere Inhalte gezielt weiterentwickeln – sowohl für unsere Fans als auch für Partner und Sponsoren. Mit Tom Faupel gewinnen wir jemanden, der genau dafür steht: klare Konzepte, starke Inhalte und eine konsequente Umsetzung.“

In seiner neuen Funktion wird Faupel die interne und externe Kommunikation der Eisbären Regensburg mitgestalten und weiterentwickeln, um die mediale Präsenz und Außendarstellung des Clubs gezielt zu stärken.

Tom Faupel: „Die Eisbären haben enormes Potenzial – sportlich wie medial. Ich freue mich darauf, gemeinsam Inhalte zu entwickeln, die den Club noch sichtbarer machen und die Begeisterung rund um die Eisbären weiter stärken.“

Ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Kommunikationsarbeit bleibt zudem im Team der Eisbären verankert: Der langjährige Medienbegleiter der Eisbären, Armin Wolf, wird weiterhin eingebunden sein und das Team wie gewohnt auf professionelle und verlässliche Weise unterstützen.

Mit dieser Entscheidung gehen die Eisbären bewusst einen zukunftsorientierten Weg und setzen auf professionelle, inhaltlich getriebene Kommunikation als wichtigen Baustein für die weitere Entwicklung des Clubs.