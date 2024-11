EisbÃ¤ren Regensburg stÃ¤rken Strukturen: neuer Sportlicher Leiter und Erweiterung der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung

Regensburg. (PM Eisbären) Die EVR Eisbären GmbH & Co. KG stellt sich breiter auf und macht entscheidende Schritte zur langfristigen Professionalisierung ihrer Organisation. Im...

Regensburg. (PM Eisbären) Die EVR Eisbären GmbH & Co. KG stellt sich breiter auf und macht entscheidende Schritte zur langfristigen Professionalisierung ihrer Organisation.

Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung wird die Geschäftsführung erweitert und neue Führungspositionen geschaffen.

Ab sofort wird Prokurist und Leiter für Standortentwicklung Peter Holmgren als zweiter Geschäftsführer gemeinsam mit Christian Sommerer die Verantwortung übernehmen.

Darüber hinaus wird Eisbärenlegende Peter Flache die vakante Position des sportlichen Leiters besetzen, und auch ein kaufmännischer Leiters wird zeitnah eingestellt.

„Die Erweiterung der Geschäftsführung und die Einführung neuer Schlüsselpositionen sind essenziell, um den immer anspruchsvolleren Anforderungen des modernen Eishockeys gerecht zu werden,“ betont Christian Sommerer, Geschäftsführer der EVR Eisbären GmbH. „Die klaren Verantwortungsbereiche schaffen mehr Struktur und ermöglichen uns, effektiver und strategischer zu agieren.“

Mit der Berufung von Peter Holmgren in die Geschäftsführung wird die Fülle der Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt und die Basis für eine nachhaltige Entwicklung gelegt. „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Christian Sommerer die Weiterentwicklung der Eisbären zu gestalten,“ sagt Peter Holmgren. „Die Eisbären haben großes Potenzial, und wir werden alles daransetzen, dieses weiter auszubauen.“

Die sportliche Leitung übernimmt Peter Flache, eine Identifikationsfigur des Regensburger Eishockeys. „Ich fühle mich geehrt, diese Rolle zu übernehmen,“ erklärt Flache. „Es ist eine großartige Herausforderung, die sportlichen Strukturen weiter zu stärken und die Mannschaft auf und neben dem Eis gemeinsam mit unserem Trainerteam voranzubringen.“

Der ehemalige langjährige Kapitän der Eisbären wird auch weiterhin als U20 Trainer agieren und somit ein wichtiges Bindeglied zu den Jungeisbären sein.

Hauptgesellschafter Christian Volkmer sieht in der personellen Erweiterung einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft des Clubs. „Mit diesen Veränderungen stellen wir die Eisbären auf ein noch solideres unternehmerisches Fundament,“ so Volkmer. „Unsere Ziele sind klar: Wir wollen die Strukturen nicht nur stärken, sondern langfristig etablieren, um erfolgreich und stabil in unsere Zukunft zu gehen.“

Die EVR Eisbären GmbH & Co. KG unterstreicht mit diesen Maßnahmen ihre Ambition, das Regensburger Eishockey nachhaltig zu professionalisieren und zukunftssicher zu machen.

Knappe Niederlage für die Eisbären gegen Spitzenteam der Towerstars

Trotz einer starken Leistung reichte es am Ende nicht zu Punkten: Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg hat sein Heimspiel gegen das Spitzenteam der Ravensburg Towerstars äußerst knapp mit 2:3 (0:1/2:2/0:0) verloren.

Schon vor der Gäste-Führung durch Mathew Santos‘ Abfälscher (9. Minute) hatten die Oberpfälzer vor 3862 Fans in der Donau-Arena mehrfach den ersten Treffer auf dem Schläger und scheiterten auch danach einige Male nur äußerst knapp am Ausgleich. Im zweiten Durchgang drehten sie dann völlig verdient sogar die Partie durch ein Überzahltor von Olle Liss (29.) zum 1:1 und einen platzierten Handgelenkschuss von Constantin Ontl zum 2:1 (35.). Doch noch vor der zweiten Pause drehten die Schwaben den Spieß beinahe aus dem Nichts wieder um – und brauchten dafür nur 14 Sekunden. Erst verwertete Topscorer Santos einen Alleingang eiskalt zum 2:2, dann schlug nur Augenblicke später ein Schuss von Robbie Czarnik direkt vom Bully weg zum 3:2 für die RVT unterm Gebälk ein (jeweils 39.). Im Schlussabschnitt bäumten sich die Domstädter noch einmal mächtig auf, doch der erneute Ausgleich blieb trotz bester Chancen verwehrt. Da dies die einzige Begegnung der DEL 2 am Dienstagabend war, blieb die Niederlage für die EBR in der Tabelle zunächst folgenlos: Sie sind nach wie vor mit 21 Zählern Elfte und haben dabei ein Spiel weniger absolviert als die meisten der direkten Konkurrenten. Ravensburg indes sprang um vier Plätze nach oben und ist nun Vierter (33 Punkte). Weiter geht es für die Schützlinge von Trainer Ville Hämäläinen am kommenden Freitag, 22. November, mit der Auswärtsaufgabe bei den Wölfen des EHC Freiburg. Spielbeginn in der Echte-Helden-Arena ist um 19:30 Uhr. Ihr nächstes Heimspiel bestreiten sie dann am darauffolgenden Sonntag, 24. November, ab 17 Uhr in der Donau-Arena gegen die Eispiraten Crimmitschau. Tickets gibt es unter www.ebr.live

Nachbericht

Mit im Vergleich zum Sonntag unverändertem Kader gingen die Eisbären Regensburg in ihr Heimspiel gegen das Spitzenteam der Ravensburg Towerstars: Ohne die verletzten Stürmer Marvin Schmid, Matěj Giesl und David Morley sowie Niklas Zeilbeck (Einsatz für Passau in der Oberliga) und den ebenfalls nach einem geblockten Schuss ausfallenden Allrounder André Bühler nahm Coach Ville Hämäläinen die einzige Veränderung im Tor vor. Es startete Jonas Neffin, Eetu Laurikainen war vor 3862 Fans in der Donau-Arena sein Backup.

Mit einem starken Beginn gaben die EBR die Marschroute für diesen Tag vor: Mehrfach hatten die Oberpfälzer die frühe Führung auf dem Schläger. Doch in der ersten Druckphase der Gäste klingelte es prompt im eigenen Tor – RVT-Topscorer Mathew Santos fälschte einen Schlenzer von Verteidiger Niklas Hübner unhaltbar an Neffin vorbei zum 1:0 für die Schwaben ab (9. Minute). Doch der Rückschlag brachte die Hausherren nicht aus dem Konzept: Sie spielten weiter nach vorne und scheiterten mehrmals nur knapp an Towerstars-Keeper Ilya Sharipov. Bei einem starken Solo von Eisbären-Defender Sean Giles war dieser dann sogar bereits geschlagen, doch der Rückhand-Abschluss des Domstädters krachte an die Latte (17.).

14 Sekunden kosten die Punkte

So ging es mit dem knappen Rückstand ins zweite Drittel – und in diesem gab das Team von der Donau den Ton an. Nach mehreren guten Abschlüssen half dann das Glück in Überzahl beim Treffer zum 1:1 mit: Ein Schuss von Olle Liss wurde von einem Ravensburger stark abgefälscht und überraschte Sharipov – Ausgleich EBR (29.). Und als ein platzierter Handgelenksschuss von Constantin Ontl sechs Zeigerumdrehungen später punktgenau zum 2:1 für Regensburg unter der Latte einschlug (35.), wähnten sich die stark aufspielenden Bayern auf der Siegerstraße. Doch binnen nur 14 Sekunden schlugen die Gäste aus Baden-Württemberg zurück. Ein weiter Pass überspielte alle Eisbären und ließ Santos ganz allein auf Neffin zulaufen – Santos netzte eiskalt zum 2:2 ein (39.). Und nur 14 Sekunden darauf zappelte der Puck schon wieder im Regensburger Netz: Robbie Czarnik hatte nach Bullygewinn von Erik Jinesjö Karlsson direkt abgezogen und die Towerstars so wieder in Führung gebracht.

Die Eisbären bewiesen im Schlussabschnitt Moral und kämpften aufopferungsvoll – doch trotz guter Möglichkeiten, einer Auszeit und zum Schluss sogar eines sechsten Feldspielers statt des gut haltenden Goalies Neffin gelang der Ausgleich nicht mehr. Mit einem Schuss ans Aluminium hatten die Regensburger Pech, doch auch ein Ravensburger Abschluss landete am Torgestänge. Eine Strafe gegen die Domstädter kurz vor Ende (Santos war bei leerem Tor durchgebrochen und war auf Höhe der Mittellinie nur noch durch ein Foul zu stoppen) nahm den Gastgebern dann auch die letzte Chance auf einen weiteren Treffer und besiegelte die unglückliche 2:3-Niederlage endgültig.

Für die EBR hatte die Niederlage keine Auswirkungen auf die DEL-2-Tabelle – die Konkurrenz war nicht im Einsatz, weshalb die Donaustädter (mit einem Siel weniger als die Nachbarn in der Rangliste) mit 21 Punkten auf Rang elf verblieben. Ravensburg indes gelang durch den Erfolg ein enormer Sprung um vier Ränge nach oben: Die Puzzlestädter sind nun Vierter (33 Zähler). Weiter geht es für die Eisbären Regensburg mit einem Auswärtsspiel: Am kommenden Freitag, 22. November, treten sie ab 19:30 Uhr bei den Wölfen des EHC Freiburg in der Echte-Helden-Arena an. Vor eigenem Publikum sind sie dann am darauffolgenden Sonntag, 24. November, ab 17 Uhr gefordert – es gastieren die Eispiraten Crimmitschau in der Donau-Arena. Tickets gibt es unter www.ebr.live

Statistik

Eisbären Regensburg – Ravensburg Towerstars 2:3 (0:1/2:2/0:0)

Dienstag, 19. November 2024 – Donau-Arena Regensburg – Beginn: 20 Uhr.

Aufstellungen

Regensburg: Eetu Laurikainen (59:45 Minuten) und Jonas Neffin (beide Tor) – Korbinian Schütz, Sean Giles, Jakob Weber (2 Strafminuten), Xaver Tippmann, Patrick Demetz, Sandro Mayr und Moritz Köttstorfer (alle Abwehr) – Constantin Ontl (2), Nikola Gajovský (C), Olle Liss, Ryon Moser, Corey Trivino, Kevin Slezak, Pierre Preto, Timo Kose, Christoph Schmidt, Richard Diviš, Yuma Grimm und Aleandro Angaran (alle Sturm). – Trainer: Ville Hämäläinen (Headcoach) und Jan Šuráň (Assistent).

Ravensburg: Ilya Sharipov (60:00 Minuten) und Nico Pertuch (beide Tor) – Niklas Hübner (2 Strafminuten), Simon Sezemsky (2), Philipp Mass, Julian Eichinger, Florin Ketterer (2), Lukas Jung und Leonhard Korus (alle Abwehr) – Robbie Czarnik, Erik Jinesjö Karlsson, Mathew Santos (2), Louis Latta, Adam Payerl, Nick Latta, Fabian Dietz, Maximilian Hadraschek (C), Johannes Krauß, Luca Hauf, Ralf Rollinger und Fabio Sarto (alle Sturm). – Trainer: Bo Šubr (Headcoach) sowie Eeli Parviainen und Matthias Nemec (beide Assistenten).

Strafminuten: Regensburg 4 – Ravensburg 8.

Zuschauer: 3862 (Donau-Arena Regensburg).

Schiedsrichter: Markus Schütz und Patrick Altmann (beide Hauptschiedsrichter) sowie Alexander Pletzer und Michael Huber (beide Linesperson).

Tore

1. Drittel:

0:1 (9. Minute) Mathew Santos (Niklas Hübner, Robbie Czarnik);

2. Drittel:

1:1 (29./PP1) Olle Liss (Sean Giles, Nikola Gajovský);

2:1 (35.) Constantin Ontl (Nikola Gajovský, Olle Liss);

2:2 (39.) Mathew Santos (Robbie Czanrik, Philipp Mass)

2:3 (39.) Robbie Czarnik (Erik Jinesjö Karlsson).

3. Drittel:

–

