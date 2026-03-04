Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg setzen im Trainerteam auf Kontinuität und verlängern nach Cheftrainer Peter Flache auch die Verträge mit Co-Trainer Hugo Boisvert sowie Torwarttrainer Joey Vollmer für die Saison 2026-2027.

Mit dieser Entscheidung stärkt der Klub gezielt die sportliche Struktur hinter der Mannschaft. Beide Trainer arbeiten eng mit Headcoach Peter Flache zusammen und haben in der laufenden Spielzeit maßgeblich zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Teams beigetragen.

Geschäftsführer Peter Holmgren erklärt: „Hugo und Joey leisten zusammen mit Peter hervorragende Arbeit. Sie bringen Professionalität, Verlässlichkeit und hohe Identifikation mit den Werten der Eisbären in den täglichen Ablauf. Kontinuität auf diesen Positionen ist für unsere sportliche Entwicklung ein wichtiger Faktor. Wir sind überzeugt, dass dieser Weg der richtige für unseren Standort Ist.“

Hugo Boisvert ergänzt das Trainerteam hervorragend mit seiner Professionalität, seiner präzisen Detailarbeit und seiner jahrelangen Erfahrung: „Ich freue mich riesig, nächste Saison nach Regensburg zurückzukommen. Die Stadt ist sehr, sehr schön, aber das Besondere hier sind die Menschen. Es macht viel Spaß, in die Donau-Arena zu kommen und mit Peter Flache und Joey zu arbeiten.“

Joey Vollmer ist für die Entwicklung der Torhüter zuständig. Individuelle Betreuung, technische Feinabstimmung und mentale Stabilität bilden den Kern seiner Arbeit. Die kontinuierliche Entwicklung auf den Torhüterpositionen unterstreicht den eingeschlagenen Weg: „Die Arbeit hier macht einfach richtig Spaß. Wir haben im Trainerteam eine große Leidenschaft für Details und gleichzeitig einen hohen professionellen Anspruch. Mit Peter, Hugo und der Mannschaft entsteht jeden Tag eine intensive, ehrliche Zusammenarbeit auf dem Eis. Genau diese Mischung aus Freude, Energie und Struktur macht uns stark. Ich freue mich sehr, diesen Weg in Regensburg weiterzugehen und unsere Torhüter mit voller Überzeugung weiterzuentwickeln.“

Mit den Vertragsverlängerungen setzen die Eisbären Regensburg auf Kontinuität im Trainerteam und führen den eingeschlagenen sportlichen Weg konsequent fort.