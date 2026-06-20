Eisbären Regensburg komplettieren ihr Trainerteam

Regensburg. (PM Eislöwen) Der Trainerstab des Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg ist komplett.

Die Oberpfälzer setzen ihre Zusammenarbeit mit dem 22-jährigen Korbinian Ledutke („PuckVision“) für Videoanalysen und mit dem 39-jährigen Johannes Oswald („Essics Sports“) für Fitness und Athletik fort. Die beiden Experten ergänzen damit das Team der Domstädter um Headcoach und Sportlichen Leiter Peter Flache, Co-Trainer Hugo Boisvert und Torwarttrainer Joey Vollmer.

Ledutke durchlief bis 2024 als Verteidiger den Nachwuchs des Stammvereins EV Regensburg und konzentrierte sich nach seiner Zeit im DNL-Team der Jung-Eisbären auf die Videoanalyse, mit der er in der Folge auch die DEL-2-Mannschaft der Eisbären unterstützte. Das Eigengewächs, das sich inzwischen mit seiner Firma „PuckVision – Korbinian Ledutke“ selbstständig gemacht hat, kann die neue Saison kaum erwarten: „Die Zusammenarbeit mit den Eisbären macht mir großen Spaß. Das familiäre Umfeld macht die Organisation besonders, deshalb freue ich mich umso mehr, auch nächste Saison Teil des Teams zu sein.“

Auch mit Oswald arbeiten die Donaustädter bereits seit Längerem zusammen: 2024 hat er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Lukas Lemberger die Athletikfirma „Essics Sports“ gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Regensburg, das Oswald gemeinsam mit Lemberger leitet, unterstützt und betreut die EBR in Sachen Fitness und Athletik, erstellte unter anderem abermals Sommerpläne für die Spieler. Der für die Eisbären zuständige Oswald arbeitet intensiv mit Teilen der Mannschaft in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit – kontinuierlich stoßen dabei weitere Spieler nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub hinzu. Mit „Essics Sports“ und Oswald setzen die Eisbären auch weiter auf eine renommierte, bestens qualifizierte und regionale Lösung im Bereich Fitness- und Athletik-Training.

Oswald, der bereits seit geraumer Zeit (unter anderem) sowohl mit Flache als auch mit den Jung-Eisbären des Stammvereins EV Regensburg sowie zahlreichen weiteren lokalen Top-Sportteams und Athleten zusammenarbeitet, gibt einen Einblick in die Arbeit mit den Eishockey-Profis: „Wir wollen uns bei den Fans, dem Team und den Verantwortlichen für das erneute Vertrauen bedanken. In unserem zweiten Jahr als Athletikpartner der Eisbären wird die Zusammenarbeit mit dem Team noch intensiviert. Unser Anspruch ist es, die schnellsten, explosivsten, widerstandsfähigsten und gesündesten Versionen jedes Spielers zu erreichen. Wir erwarten Leidenschaft, Disziplin und Intensität, genau das, was auch wir miteinbringen werden. Um für unser aggressives und hartes Eishockey vorbereitet zu sein, brauchen wir alle gemeinsam diesen Ansporn täglich ein paar Prozent besser zu sein als gestern – und das beginnt bereits jetzt im Sommer.“ Oswald ist im Besitz der A-Lizenz für Athletiktrainer und kann bereits auf reichlich Berufserfahrung als Coach zurückblicken.

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).

Abwehr: Guillaume Naud, Marian Bauer (U), Pascal Zerressen, Nick Mähler (U 21) und Patrick Demetz.

Sturm: Samuel Payeur, Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Marks Jirgensons (U 21), Donát Péter, Kevin Slezak, Corey Trivino (AL), Dmitrij Haberling (U), Yannic Bauer, Norman Hauner, Taylor Vause und Tyler Ward (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer), Joey Vollmer (Torwarttrainer), Korbinian Ledutke (Videoanalyse) und Johannes Oswald (Fitness und Athletik).

229 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro