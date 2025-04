EisbÃ¤ren Regensburg kÃ¶nnen den dritten Verteidiger fÃ¼r die neue Saison einplanen

Regensburg. (PM Eisbären) Die Verteidigung wächst weiter: Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg hat Abwehrspezialist Patrick Demetz für eine weitere Saison an sich gebunden.

Der 24-jährige italienische Nationalspieler mit deutschem Pass geht damit in seine vierte Saison in der Oberpfalz. In den Play-downs feierte der 1,85 Meter große Defensivmann, der bislang auf insgesamt 154 Einsätze für die Rot-Weißen kommt (14 Scorerpunkte, davon 11 Assists), sogar sein Tordebüt: Gegen Crimmitschau erzielte er seinen ersten DEL-2-Treffer, in der zweiten Runde gegen Selb netzte er zwei weitere Male ein und trug so zum Klassenerhalt bei.

In 59 Begegnungen ging Demetz in der abgelaufenen Saison für die Domstädter aufs Eis (drei Tore, drei Assists) und überzeugte dabei vor allem mit seinem großen Einsatz und seiner körperbetonten Spielweise: Seine 75 Strafminuten waren die meisten im Eisbären-Kader, insgesamt kommt der Verteidiger in Diensten der Oberpfälzer auf 193 Minuten auf der Strafbank. Trainer und Sportlicher Leiter Peter Flache sagt: „Patrick war einer unserer stabilsten Verteidiger und hat am Ende sogar gepunktet. Er ist mit der Zeit immer besser geworden, je mehr er gespielt hat. Er ist unkompliziert, erledigt immer seine Aufgaben – egal in welcher Rolle, er gibt sein Bestes. Jeder sieht, was er für eine Leidenschaft mitbringt: Er spielt körperbetont, blockt jeden Schuss und ist sich für nichts zu schade.“ Demetz sei in der Mannschaft sehr beliebt, wie Flache betont: „Die Jungs lieben ihn, er ist immer ruhig, immer gut drauf und ein lustiger, unkomplizierter Typ. Für uns ist er eine enorm wichtige Verpflichtung, weil wir viel Wert auf die defensive Arbeit legen.“

Über Krefeld und Leipzig in die Oberpfalz

Der Abwehrspezialist durchlief weite Teile seiner Eishockey-Ausbildung in seiner Heimat in Südtirol und wurde dabei meist noch als Stürmer aufgeboten. 2015 wechselte er aus Gherdëina in den Nachwuchs des Krefelder EV. In der Spielzeit 2019/2020 absolvierte er dann seine ersten Einsätze für die Nordrhein-Westfalen in der Oberliga Nord. Mit starken Leistungen weckte er das Interesse mehrerer Klubs, es folgte der Wechsel nach Leipzig zur Saison 2021/2022, wo er schließlich vermehrt in der Defensive aufgeborten wurde. Auch dort überzeugte er – in neuer Rolle – und wechselte nach dem Oberliga-Titel und dem damit verbundenen DEL-2-Aufstieg der Eisbären nach Regensburg.

Patrick Demetz: „Regensburg ist eine tolle Stadt und die Eisbären sind eine coole Mannschaft. Das Ambiente rund um den Klub ist prima, ich fühle mich hier richtig heimisch, es gibt keinen einzigen Grund zu wechseln.“ Die abgelaufene Saison sei „mental sehr anstrengend gewesen, aber wir konnten viel lernen.“ Sein Ziel für das nächste DEL-2-Jahr: Noch mehr Vertrauen von den Trainern und jeden Tag ein Stück besser werden. Über seine Torpremiere ist er glücklich, betont aber auch: „Am Ende zählt es für mich, zu gewinnen. Ich bin natürlich trotzdem glücklich, dass die Treffer in so einer wichtigen Phase der Saison gefallen sind.“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Jonas Neffin (U).

Abwehr: Patrick Demetz, Guillaume Naud und Marian Bauer (U 21).

Sturm: Constantin Ontl, Pierre Preto, Corey Trivino (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter) und Hugo Boisvert (Co-Trainer)

