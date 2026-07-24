Eisbären Regensburg holen Neuzugang aus der DEL

Regensburg. (PM Eisbären) Namhafte Verstärkung für Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg: Mit dem US-amerikanischen Verteidiger Cody Haiskanen lotsen die Oberpfälzer einen AHL- und DEL-erfahrenen Abwehrhünen in die Domstadt.

Der 29-Jährige lief in den vergangenen beiden Spielzeiten in der deutschen Beletage für die Nürnberg Ice Tigers auf und erhält bei den EBR die Rückennummer #74.

Haiskanen durchlief seine komplette Ausbildung in Nordamerika. Er spielte insgesamt fünf Jahre für die Cornell University, eine der renommiertesten Elite-Universitäten der USA, in der dortigen Universitäts- und College-Liga NCAA und machte dort auch seinen Abschluss. Anschließend schaffte er zur Saison 2022/2023 den Sprung ins Profi-Eishockey. Zunächst heuerte Haiskanen in der ECHL (East Coast Hockey League – dritthöchste nordamerikanische Profi-Liga) bei den Idaho Steelheads an. In zwei Jahren kam er dort auf 108 Einsätze, in denen er 44 Scorerpunkte verbuchte (acht Tore und 36 Vorlagen). Diese guten Leistungen brachten dem spielstarken 1,91-Meter-Mann in der Spielzeit 2023/2024 dann auch 30 Einsätze in der zweithöchsten Liga, der AHL (American Hockey League), ein.

Es folgte zur Saison 2024/2025 der Sprung nach Europa – nach Nürnberg in die höchste deutsche Spielklasse, die DEL. Für die Franken lief er seither 109 Mal auf und schaltete sich dort auch immer wieder in die Offensive mit ein (27 Torbeteiligungen – sieben Tore und 20 Assists). Er selbst beschreibt sich daher als „Zwei-Wege-Verteidiger, der sowohl ein Powerplay aufziehen als auch in Unterzahl spielen kann. Am Puck versuche ich, mein Spiel einfach und effizient zu halten, in der Defensive verteidige ich mit meiner Größe und meinem Schläger schnell.“ Der jüngste Halbfinal-Einzug in den Play-offs habe gezeigt, dass Regensburg ein etablierter Strandort in der DEL 2 sei, betont er und ergänzt: „Mir gefällt die Wertschätzung, die Peter Flache und Co-Trainer Hugo Boisvert mir als Spieler entgegenbringen.“

Flache, Headcoach und Sportlicher Leiter der Eisbären, freut sich indes, den erfahrenen Mann nach Regensburg gelotst zu haben. Er sagt: „Mit Cody Haiskanen gewinnen wir für die kommende Saison einen wichtigen Baustein für unsere Defensive. Er wollte unbedingt in Bayern bleiben und hat sich deshalb, trotz Angeboten aus höheren Ligen, für uns entschieden. Er schießt rechts und überzeugt mit seiner Größe, seiner Laufstärke und seinen Qualitäten als kompletter Zwei-Wege-Verteidiger. Cody wird in allen Spielsituationen eine wichtige Rolle für uns übernehmen. Er bringt neben seinem Abschluss an der Cornell University außerdem viel Erfahrung aus der AHL und der DEL mit.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Cody Haiskanen @ Elite Prospects

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