Eisbären Regensburg holen Matěj Leden und lizenzieren jungen Goalie

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg haben den Stürmer Matěj Leden unter Vertrag genommen.

Der 21-Jährige wird noch in dieser Woche zur Mannschaft stoßen.

Leden besitzt die deutsche und tschechische Staatsangehörigkeit und bringt bereits Erfahrung aus dem deutschen Profieishockey mit. In der laufenden Saison kam er in der DEL für die Eisbären Berlin zum Einsatz. In der DEL2 stand er für die Lausitzer Füchse auf dem Eis. Zuvor spielte er im Nachwuchs des EV Landshut sowie bei Mountfield HK, BK Mladá Boleslav und Bílí Tygři Liberec.

Headcoach Peter Flache sagt zur Verpflichtung: „Matej ist ein junger, hungriger Spieler mit sehr viel Potenzial. Ich kenne ihn noch aus der U20 in Landshut und war nicht überrascht, dass Berlin ihn unter Vertrag genommen hat. Er wird uns im Kampf um die Top 6 sowie in den Playoffs definitiv weiterhelfen. Vielen Dank an die Eisbären Berlin, dass es geklappt hat.“

In Regensburg erhält Matěj Leden die Chance, den nächsten Schritt in seiner sportlichen und persönlichen Entwicklung zu gehen.

Zur zusätzlichen Absicherung haben die Eisbären Regensburg außerdem Torhüter Jonathan Peper aus der U20 der Jungeisbären Regensburg lizenziert. Peper hat über die gesamte Saison hinweg punktuell bei den Profis mittrainiert und ist in die Abläufe integriert.