Eisbären Regensburg holen erfahrenen Angreifer zurück in die DEL2

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg verstärken sich zur Saison 2026-2027 mit dem erfahrenen Angreifer Norman Hauner.

Der 34-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus der DEL und DEL2 mit und soll dem Offensivspiel der Oberpfälzer zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

Hauner gilt als torgefährlicher Stürmer mit ausgeprägter Abschlussqualität und hoher Präsenz in den entscheidenden Spielsituationen. Über viele Jahre hinweg zählte er in beiden Ligen zu den verlässlichen Leistungsträgern und hat seine Qualitäten als Torjäger konstant unter Beweis gestellt. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten zeichnet ihn vor allem seine ruhige, klare Art aus. Ein Spieler, der Verantwortung übernimmt und innerhalb der Mannschaft als Führungspersönlichkeit agiert.

In Regensburg trifft Hauner auf bekannte Gesichter. Mit Verteidiger Pascal Zerressen und Goalie Oskar Autio stand er bereits in Rosenheim gemeinsam auf dem Eis. Bestehende Verbindungen, die den Einstieg erleichtern und direkt für Stabilität innerhalb der Mannschaft sorgen können.

Headcoach Peter Flache zur Verpflichtung: „Norman Hauner ist ein torgefährlicher Spieler mit einem sehr guten Schuss, der in der DEL2 seine Qualitäten als Torjäger unter Beweis gestellt hat. Wir wollen über die gesamte Aufstellung hinweg offensiv gefährlicher werden, und Norman bringt genau die Torgefahr mit, die wir dafür brauchen. Zudem ist er besonders in Überzahl stark, was ein Bereich ist, den wir gezielt verbessern wollen. Ich freue mich darauf, in dieser Saison mit Norman zu arbeiten. Er ist ein eher ruhiger Typ, aber mit viel Erfahrung und ein Leader.“

Norman Hauner selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung in Regensburg und bin dankbar für das Vertrauen. Nach vielen positiven Gesprächen war mir sehr schnell klar, dass ich hier spielen möchte. Ich bin bereit, alles zu geben, um meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen. Ich kann es kaum erwarten, nächste Saison vor den tollen Fans in Regensburg zu spielen.“

Sein alter und neuer Teamkollege Pascal Zerressen sagt zur Verpflichtung: „Ich freue mich, dass neben Oskar jetzt auch mit Norman ein alter Teamkollege nach Regensburg kommt und seine offensiven Qualitäten für uns aufs Eis bringt. Er passt menschlich und sportlich gut in unser Team.“

Mit Norman Hauner gewinnen die Eisbären Regensburg einen erfahrenen Offensivspieler, der dem Team sofort weiterhelfen und wichtige Impulse setzen soll.