Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg holen erfahrenen Angreifer zurück in die DEL2
Eisbären RegensburgTransfer-News

Eisbären Regensburg holen erfahrenen Angreifer zurück in die DEL2

28. April 20262 Mins read178
Share
Norman Hauner - © Starbulls Media (Schirmer/Lion)
Share

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg verstärken sich zur Saison 2026-2027 mit dem erfahrenen Angreifer Norman Hauner.

Der 34-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus der DEL und DEL2 mit und soll dem Offensivspiel der Oberpfälzer zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

Hauner gilt als torgefährlicher Stürmer mit ausgeprägter Abschlussqualität und hoher Präsenz in den entscheidenden Spielsituationen. Über viele Jahre hinweg zählte er in beiden Ligen zu den verlässlichen Leistungsträgern und hat seine Qualitäten als Torjäger konstant unter Beweis gestellt. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten zeichnet ihn vor allem seine ruhige, klare Art aus. Ein Spieler, der Verantwortung übernimmt und innerhalb der Mannschaft als Führungspersönlichkeit agiert.

In Regensburg trifft Hauner auf bekannte Gesichter. Mit Verteidiger Pascal Zerressen und Goalie Oskar Autio stand er bereits in Rosenheim gemeinsam auf dem Eis. Bestehende Verbindungen, die den Einstieg erleichtern und direkt für Stabilität innerhalb der Mannschaft sorgen können.

Headcoach Peter Flache zur Verpflichtung: „Norman Hauner ist ein torgefährlicher Spieler mit einem sehr guten Schuss, der in der DEL2 seine Qualitäten als Torjäger unter Beweis gestellt hat. Wir wollen über die gesamte Aufstellung hinweg offensiv gefährlicher werden, und Norman bringt genau die Torgefahr mit, die wir dafür brauchen. Zudem ist er besonders in Überzahl stark, was ein Bereich ist, den wir gezielt verbessern wollen. Ich freue mich darauf, in dieser Saison mit Norman zu arbeiten. Er ist ein eher ruhiger Typ, aber mit viel Erfahrung und ein Leader.“

Norman Hauner selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung in Regensburg und bin dankbar für das Vertrauen. Nach vielen positiven Gesprächen war mir sehr schnell klar, dass ich hier spielen möchte. Ich bin bereit, alles zu geben, um meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen. Ich kann es kaum erwarten, nächste Saison vor den tollen Fans in Regensburg zu spielen.“

Sein alter und neuer Teamkollege Pascal Zerressen sagt zur Verpflichtung: „Ich freue mich, dass neben Oskar jetzt auch mit Norman ein alter Teamkollege nach Regensburg kommt und seine offensiven Qualitäten für uns aufs Eis bringt. Er passt menschlich und sportlich gut in unser Team.“

Mit Norman Hauner gewinnen die Eisbären Regensburg einen erfahrenen Offensivspieler, der dem Team sofort weiterhelfen und wichtige Impulse setzen soll.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Straubing Tigers setzen weiter auf Craig Woodcroft für die Saison 2026/27

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +Straubing TigersTransfer-News

Straubing Tigers setzen weiter auf Craig Woodcroft für die Saison 2026/27

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers und Cheftrainer Craig Woodcroft setzen ihre...

By28. April 2026
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Zwei junge DNL-Spieler wechseln zu den Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens nehmen zur kommenden Saison...

By28. April 2026
Löwen FrankfurtTransfer-News

Löwen Frankfurt bestätigen Uher-Transfer

Frankfurt. (Löwen) Die Löwen Frankfurt haben den Transfer von Stürmer Dominik Uher...

By28. April 2026
SC LangenthalTransfer-News

Langenthal: Stauffacher bleibt | Eigene Junioren erhalten Verträge

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Vertragsverlängerung von Colin...

By28. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten