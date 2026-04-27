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Eisbären Regensburg holen Eigengewächs zurück

27. April 20262 Mins read99
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Yannic Bauer - © Laura Römer
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Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg treiben ihre Kaderplanung für die Saison 2026-2027 weiter voran und verpflichten mit Yannic Bauer einen Spieler, der den Standort bereits bestens kennt.

Der 23-jährige Stürmer kehrt nach mehreren Stationen im Seniorenbereich zurück in die Donau-Arena und wird künftig wieder das Trikot der Eisbären tragen.

Bauer wurde am 26. April 2002 in Eitensheim geboren, ist 180 cm groß, wiegt 82 kg und läuft als Linksschütze im Sturm auf. Seine Ausbildung absolvierte er unter anderem im Nachwuchs der Eisbären Regensburg und sammelte dort früh wichtige Erfahrungen, die seine Entwicklung nachhaltig geprägt haben.

In den vergangenen Jahren hat sich Bauer im Seniorenbereich kontinuierlich weiterentwickelt. Zuletzt stand er für die IceFighters Leipzig in der Oberliga auf dem Eis und konnte dort mit seiner offensiven Qualität überzeugen.

Mit seiner Rückkehr nach Regensburg folgt nun der nächste Schritt in seiner sportlichen Entwicklung. Gleichzeitig kommt es zu einer besonderen familiären Konstellation: Mit Marian Bauer wird auch sein Bruder in der Saison 2026-2027 für die Eisbären Regensburg auflaufen.

Headcoach Peter Flache sagt zur Verpflichtung: „Mit Yannic haben wir einen Spieler mit großem Potenzial, der die richtige Einstellung mitbringt und sein Spiel Jahr für Jahr kontinuierlich verbessert. Er arbeitet im Sommer äußerst hart und hat den Anspruch, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen. Nun erhält er die Chance, den nächsten Schritt zu gehen und sich in der DEL2 zu beweisen.“

Yannic Bauer blickt mit großer Vorfreude auf seine Rückkehr: „Ich bin unglaublich stolz und dankbar, nach Regensburg zurückkehren zu dürfen. Schon in meiner Nachwuchszeit durfte ich hier wichtige Erfahrungen sammeln, die mich als Spieler und Mensch geprägt haben. Umso mehr bedeutet es mir, jetzt wieder Teil dieses Standorts zu sein. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und möchte die Chance nutzen, mich auf diesem Niveau zu beweisen. Regensburg war für mich immer ein besonderer Ort, umso schöner ist es, jetzt zurückzukommen und alles für das Team und die Fans zu geben.“

Mit Yannic Bauer gewinnen die Eisbären Regensburg einen entwicklungsfähigen Offensivspieler mit klarer Identifikation zum Standort, der sowohl sportlich als auch menschlich in das Profil der Mannschaft passt.

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