Eisbären Regensburg freuen sich über Kaderzuwachs aus der Penny DEL

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg verstärken ihren Kader mit Sebastian Zwickl.

Der 19-jährige Stürmer der Augsburger Panther erhält eine Förderlizenz und ist damit ab sofort auch für die Eisbären in der DEL2 spielberechtigt.

Der U20-Nationalspieler hat am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft von Cheftrainer Peter Flache in Regensburg trainiert. Je nach sportlicher und personeller Situation ist bereits am kommenden Wochenende ein erster Einsatz für die Eisbären möglich.

Zwickl bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus den beiden höchsten deutschen Spielklassen mit. In der vergangenen Saison absolvierte der 1,88 Meter große Linksschütze Einsätze für die Augsburger Panther in der PENNY DEL und für die Starbulls Rosenheim in der DEL2.

Im Mittelpunkt der Förderlizenz steht die weitere sportliche Entwicklung des jungen Angreifers. Die Augsburger Panther wollen Zwickl zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in der DEL2 eröffnen. Regensburg habe ihm dabei insbesondere durch Cheftrainer Peter Flache eine klare Perspektive und Rolle innerhalb der Mannschaft aufgezeigt, erklärte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell. Gemeinsam wollen beide Klubs den jungen Spieler bestmöglich fördern und fordern.

Die Eisbären Regensburg bedanken sich bei den Augsburger Panthern für die vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit und heißen Sebastian Zwickl herzlich in Regensburg willkommen.

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