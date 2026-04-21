Eisbären Regensburg freuen sich auf zwei Förderlizenzspieler der Iserlohn Roosters

Regensburg. (PM Eisbären / Is. Roosters) Zwei weitere wichtige Bausteine für den Kader des Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regenburg in der kommenden Saison stehen: Die Oberpfälzer erhalten gleich doppelte Verstärkung von DEL-Klub Iserlohn Roosters!

So unterschreibt Verteidiger Marian Bauer, der bereits in der vergangenen Spielzeit das Trikot der Domstädter trug, zwar einen Vertrag beim Erstligisten und kehrt damit zu seinem Ex-Klub zurück, kommt per Förderlizenz aber weiterhin für die EBR zum Einsatz – außerdem stößt Goalie Finn Becker zum Team, der ebenfalls ein solches Doppelspielrecht erhält.

Ursprünglich stammt der 21-jährige Bauer aus dem Nachwuchs des ERC Ingolstadt. Von dort zog es ihn 2019 in die renommierte Salzburger Talentschmiede, ehe er 2022 zurück in die U 20 seines Heimatklubs wechselte. Nur ein Jahr darauf, 2023, folgte der Sprung an den Seilersee. Dort entwickelte er sich anschließend zum Leistungsträger und Kapitän im DNL-Team, lief parallel insgesamt 23 Mal per Förderlizenz für Herne in der Oberliga auf und feierte sein DEL-Debüt. Im Sommer 2025 zog er zu den Eisbären weiter. Der 1,88 Meter große Defender kam seither in 50 DEL-2-Spielen für Regensburg zum Einsatz (ein Tor und fünf Vorlagen für sechs Scorerpunkte).

Nun bleibt er dem Team von Trainer und Sportlichem Leiter Peter Flache also weiter erhalten.

Dieser sagt: „Marian hat zuletzt große Schritte gemacht und sich enorm weiterentwickelt. Er hat viele wichtige Minuten in den entscheidenden Spielen bekommen und diese Verantwortung stark angenommen. Damit hat er sich einen Vertrag in Iserlohn verdient. Die Roosters sind sehr zufrieden mit seinem Fortschritt. Marian wird in der kommenden Saison fest für uns spielen.“

Junger Torhüter stößt zum Team

Darüber hinaus stößt auch ein neues Gesicht vom IEC zur Mannschaft: Torhüter Finn Becker. Der 22-Jährige ist in Regensburg jedoch kein gänzlich Unbekannter: Zwei Mal stand er in der abgelaufenen DEL-2-Saison als Gegner für den EC Bad Nauheim gegen die Eisbären zwischen den Pfosten und zeigte dabei gute Leistungen. Das mit 1,92 Metern hochgewachsene Goalie-Talent stammt aus dem Iserlohner Nachwuchs und arbeitete sich bei seinem Heimatklub über die DNL bis in den Erstliga-Kader. Seit sechs Spielzeiten steht er nun bereits im Kader des DEL-Teams, für das er in der Saison 2023/2024 sein Debüt feierte. In dieser Zeit überzeugte Becker parallel in insgesamt 78 Einsätzen für Herne in der Oberliga sowie zuletzt zu derer neun in der zweiten Liga für Bad Nauheim – jeweils per Förderlizenz.

Flache freut sich auf seinen neuen Mann: „Finn ist ein junger, groß gewachsener deutscher Torwart. Er soll sich bei uns weiterentwickeln und dabei von Joey Vollmer sowie natürlich auch von Oskar Autio lernen. Joey Vollmer hat bereits bewiesen, dass er Torhüter optimal auf die DEL vorbereiten kann.“

Mit Blick auf die beiden Personalien ergänzt Flache zudem: „An dieser Stelle möchte ich mich bei Iserlohn für das Vertrauen sowie die offene und ehrliche Zusammenarbeit bedanken.“

„Wir haben Marians Entwicklung aufmerksam verfolgt und trauen ihm langfristig den Schritt in unseren Profikader zu“, begründet Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier die Entscheidung, Bauer an den Seilersee zurückzuholen via Roosters-Homepage. In Regensburg soll der Youngster an eine vielversprechende Debütsaison anknüpfen, in der er mit Regensburg das Halbfinale der DEL2-Playoffs erreichte und 50 Partien absolvierte. Das Sommertraining wird Bauer in Iserlohn absolvieren.

Für Finn Becker verlief die vergangene Saison nicht ganz so zufriedenstellend, im Rahmen seiner Ausleihe zum EC Bad Nauheim absolvierte der Goalie lediglich neun Spiele im Abstiegskampf der DEL2, letztlich hielten die roten Teufel recht ungefährdet die Klasse.

„Für Finn ist es ebenfalls wichtig, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen. Das ist für einen jungen Torhüter nicht immer einfach, in Regensburg gibt es die richtigen Bedingungen dafür“, betont Fritzmeier.

Zur generellen Kooperation äußert sich der Roosters-Sportdirektor ebenfalls positiv: „Regensburg hat in den letzten sehr gut gearbeitet, nicht zuletzt auch aufgrund der DEL2-Meisterschaft 2024. Es ist ein Standort, an dem sich Spieler entwickeln und für die DEL empfehlen können und wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit den Verantwortlichen diese Lösung für zwei unserer Talente gefunden haben.“

Kader der Eisbären Regensburg:

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).

Abwehr: Pascal Zerressen und Marian Bauer (U).

Sturm: Corey Trivino (AL) und Tyler Ward (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).