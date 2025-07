Eisbären Regensburg erzielen keine Einigung mit ihrem „Dauerbrenner“

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg und Verteidiger Xaver Tippmann gehen künftig getrennte Wege.

Nach zehn Jahren im Trikot der Domstädter konnten sich beide Seiten nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Der 1997 in Füssen geborene Linksschütze schloss sich dem Regensburger Eishockey-Standort im Jahr 2015 an und absolvierte seither über 400 Pflichtspiele für die Eisbären. Dabei erzielte er 15 Tore und bereitete 67 weitere Treffer vor. Mit insgesamt 82 Scorerpunkten gehört Tippmann zu den produktivsten Verteidigern der vergangenen Jahre im Team.

In der Aufstiegssaison 2021/22 war er mit fünf Toren und zehn Assists in nur 37 Partien auch offensiv präsent. In der DEL2-Meistersaison 2023/24 gehörte er zudem zu den besten fünf Spielern der Mannschaft in der Plus/Minus-Wertung.

Seine Eishockey-Ausbildung durchlief Xaver Tippmann beim EV Füssen, wo er alle Nachwuchsmannschaften durchlief. In Regensburg übernahm er früh Verantwortung und war Kapitän der U19-Mannschaft.

Neben seiner Rolle als verlässlicher Verteidiger wurde Tippmann im Team auch als Führungsspieler und Identifikationsfigur geschätzt.

Zum Abschied richtet Xaver Tippmann selbst einige persönliche Worte an die Regensburger Fans: „Regensburg war für mich nicht einfach nur eine Station, es war mein Zuhause. Ich durfte hier als junger Spieler wachsen, durfte auf und neben dem Eis unglaublich viel erleben und mitgestalten. Ich bin dankbar für jede einzelne Minute, die ich im Trikot der Eisbären auf dem Eis stehen durfte. Mein besonderer Dank gilt den Fans: ihr habt unser Team und auch mich über all die Jahre getragen. Euer Rückhalt war einzigartig. Ich werde diese Zeit nie vergessen.“

Christian Sommerer, Geschäftsführung der Eisbären Regensburg, erklärt dazu: „Xaver Tippmann hat über viele Jahre hinweg in besonderer Weise zur sportlichen und kulturellen Entwicklung unseres Klubs beigetragen. Er war ein Spieler, auf den man sich jederzeit verlassen konnte, sowohl auf dem Eis wie in der Kabine. Seine Art, diesen Sport zu leben, war geprägt von Bescheidenheit, Verlässlichkeit und Loyalität. Für uns war er nicht nur ein langjähriger Spieler, sondern auch ein Gesicht dieses Teams und seiner Erfolge seit 2017. Wir danken ihm für eine ganze Dekade im Eisbären-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste.“

Die Eisbären Regensburg danken Xaver Tippmann für seinen langjährigen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg nur das Beste.