Eisbären Regensburg erweitern ihren Kader mit Verteidiger Maximilian Merkl per Förderlizenz aus Nürnberg

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg erweitern ihren Kader in der Defensive: Mit Maximilian Merkl stößt ein talentierter junger Verteidiger per Förderlizenz von den Nürnberg Ice Tigers zum Team.

Der 19-Jährige durchlief den Nachwuchs der Franken und gilt als laufstarker Spieler mit klarem Entwicklungspotenzial. In der abgelaufenen Spielzeit kam Merkl in der PENNY DEL bereits auf acht Einsätze für Nürnberg. Auch in der Saison zuvor sammelte er in sieben DEL-Spielen erste Erfahrungen im deutschen Oberhaus. Parallel dazu absolvierte er seit der Saison 23-24 45 Partien für das U20-Team der Ice Tigers, in denen er mit 15 Toren und 24 Assists überzeugte.

Der gebürtige Nürnberger wurde am 27. Juni 2006 geboren, ist 1,81 Meter groß, wiegt 83 Kilogramm und schießt links. Merkl durchlief sämtliche Nachwuchsstationen der Ice Tigers und war zudem regelmäßig für die deutschen U-Nationalmannschaften im Einsatz. Unter anderem nahm er am renommierten Hlinka-Gretzky-Cup sowie der U18-Weltmeisterschaft der Division 1A teil. In Nürnberg erhielt er im Frühjahr 2023 einen Profivertrag, der ihn auch in der kommenden Saison an den DEL-Standort bindet. Über die Förderlizenzregelung soll er nun in Regensburg Spielpraxis auf professionellem Niveau sammeln und seine Entwicklung weiter vorantreiben. Zusätzlich wird aktuell geprüft, ob auch ein Einsatz als Fördervertragsspieler möglich ist.

Eisbären-Cheftrainer Peter Flache sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für den Konkurrenzkampf in der Defensive: „Mit Max erhalten wir einen jungen, hungrigen und läuferisch sehr starken Verteidiger aus Nürnberg, der über eine Förderlizenz zu uns stößt. Wir verfügen bereits über eine Reihe talentierter, junger Verteidiger, die sich beweisen möchten. Der dadurch entstehende interne Konkurrenzkampf ist aus meiner Sicht äußerst wichtig, da sich jeder Spieler Tag für Tag seinen Platz im Team erarbeiten muss. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Max und bedanke mich herzlich bei den Nürnberg Ice Tigers für die reibungslose und vertrauensvolle Kooperation!“

Auch Merkl selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr, dass mir die Eisbären Regensburg die Chance geben, mich weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, dem Team bestmöglich zu helfen und viele neue Erfahrungen zu sammeln. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und die gemeinsame Zeit.“

Die Eisbären Regensburg heißen Maximilian Merkl herzlich willkommen am Standort und freuen sich auf eine erfolgreiche und gewinnbringende Zusammenarbeit.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV