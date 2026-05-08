Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg besetzen die nächste Planstelle
Eisbären RegensburgTransfer-News

Eisbären Regensburg besetzen die nächste Planstelle

8. Mai 20262 Mins read110
Share
Dimitrij Haberling - © Jasmin Treiber
Share

Regensburg. (PM Eisbären) Mit Stürmer Dmitrij Haberling haben die Eisbären Regensburg die nächste Planstelle in ihrem Kader für die kommende DEL-2-Saison besetzt.

Der 19-jährige gebürtige Berliner wechselt aus Nordamerika zum Eishockey-Zweitligisten in die Oberpfalz. Der talentierte Center kam einst auch für die deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften (U 17 und U 18) zum Einsatz und überzeugte in den vergangenen beiden Jahren in starken Juniorenligen der USA. Kurios: Wenngleich online zumeist als „Dimitrij“ zu finden, betont Haberling selbst, die korrekte Schreibweise seines Vornamens laute „Dmitrij“ – also ohne ‚i‘ nach dem Anfangsbuchstaben ‚D‘.

Ausgebildet in seiner Heimat Berlin spielte er sich in der Talentschmiede der dortigen Eisbären bis in die höchsten Nachwuchsteams (U-17- und U-20-DNL). Mit Haberling im Team wurden die „Eisbären Juniors“ 2023 deutscher Meister der U 17. Den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machte der 1,81-Meter-Offensivmann dann aber in Übersee: In der Saison 2024/2025 kam er zunächst auf 40 Scorerpunkte in nur 34 Einsätzen in der Berliner DNL-Mannschaft (U 20), ehe es ihn in die NCDC, eine der höchsten US-amerikanischen Juniorenligen, zog. Für die Jersey Hitmen und die West Chester Wolves lief er dort insgesamt 66 Mal auf und sammelte dabei 36 Torbeteiligungen (21 Tore und 15 Assists).

Nun führt sein Weg also zurück nach Deutschland – in die DEL2 zu den EBR. Deren Trainer und Sportlicher Leiter Peter Flache ist gespannt auf seinen neuen Mann und sieht in ihm großes Potential: „Dmitrij ist ein sehr talentierter junger Spieler. Er ist ein offensiv ausgerichteter Mittelstürmer mit einem starken Schuss und guten Instinkten. Durch seine Spielweise und sein Entwicklungspotenzial hat er die Chance, bei uns den nächsten Schritt zu machen und sich einen Platz in der DEL 2 zu erkämpfen. Besonders seine Offensive und seine Fähigkeit, Torchancen zu kreieren und abzuschließen, machen ihn zu einem interessanten Mann für die Zukunft.“

Haberling selbst sieht sich als wendigen und schnellen Zwei-Wege-Angreifer. Er sagt: „Ich habe die Eisbären über die vergangene Saison aktiv verfolgt und finde die Spielweise attraktiv. Besonders schätze ich, dass Regensburg dafür bekannt ist, jungen Spielern Chancen zu geben und sie gezielt weiterzuentwickeln. Gerade in meiner ersten Profisaison bedeutet mir diese Möglichkeit sehr viel, und ich freue mich extrem darauf, mich auf diesem Niveau zu beweisen und den nächsten Schritt zu machen. Mein Spielstil passt gut zur Mannschaft und ich will meinen Teil dazu beitragen, eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).
Abwehr: Guillaume Naud, Marian Bauer (U), Pascal Zerressen und Patrick Demetz.
Sturm: Samuel Payeur, Aleandro Angaran (U), Corey Trivino (AL), Dmitrij Haberling (U 21), Yannic Bauer, Norman Hauner, Taylor Vause, und Tyler Ward (AL).
Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
129
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post "Möchte ganz klar die Arbeiterrolle einnehmen" - Martin Kaaz wechselt fest an den Kobelhang

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
SC Rapperswil Jona LakersTransfer-News

Tanner Fritz bleibt bei den Lakers  

Rapperswil. (PM Lakers) Mit Tanner Fritz ist nun auch die sechste Position...

By8. Mai 2026
EC PeitingTransfer-News

David Diebolder bleibt ein Gallier!

Peiting. (PM ECP) Der 24-Jährige, der zur Saison 22/23 zum EC Peiting...

By8. Mai 2026
EV Lindau IslandersTransfer-News

EV Lindau Islanders setzen weiter auf Stürmer Corvin Wucher

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders können auch in der kommenden...

By8. Mai 2026
EHC FreiburgTransfer-News

Weitere Vertragsverlängerung im Wölfe-Kader

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg kann eine weitere Personalentscheidung für die...

By8. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten