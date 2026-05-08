Eisbären Regensburg besetzen die nächste Planstelle

Regensburg. (PM Eisbären) Mit Stürmer Dmitrij Haberling haben die Eisbären Regensburg die nächste Planstelle in ihrem Kader für die kommende DEL-2-Saison besetzt.

Der 19-jährige gebürtige Berliner wechselt aus Nordamerika zum Eishockey-Zweitligisten in die Oberpfalz. Der talentierte Center kam einst auch für die deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften (U 17 und U 18) zum Einsatz und überzeugte in den vergangenen beiden Jahren in starken Juniorenligen der USA. Kurios: Wenngleich online zumeist als „Dimitrij“ zu finden, betont Haberling selbst, die korrekte Schreibweise seines Vornamens laute „Dmitrij“ – also ohne ‚i‘ nach dem Anfangsbuchstaben ‚D‘.

Ausgebildet in seiner Heimat Berlin spielte er sich in der Talentschmiede der dortigen Eisbären bis in die höchsten Nachwuchsteams (U-17- und U-20-DNL). Mit Haberling im Team wurden die „Eisbären Juniors“ 2023 deutscher Meister der U 17. Den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machte der 1,81-Meter-Offensivmann dann aber in Übersee: In der Saison 2024/2025 kam er zunächst auf 40 Scorerpunkte in nur 34 Einsätzen in der Berliner DNL-Mannschaft (U 20), ehe es ihn in die NCDC, eine der höchsten US-amerikanischen Juniorenligen, zog. Für die Jersey Hitmen und die West Chester Wolves lief er dort insgesamt 66 Mal auf und sammelte dabei 36 Torbeteiligungen (21 Tore und 15 Assists).

Nun führt sein Weg also zurück nach Deutschland – in die DEL2 zu den EBR. Deren Trainer und Sportlicher Leiter Peter Flache ist gespannt auf seinen neuen Mann und sieht in ihm großes Potential: „Dmitrij ist ein sehr talentierter junger Spieler. Er ist ein offensiv ausgerichteter Mittelstürmer mit einem starken Schuss und guten Instinkten. Durch seine Spielweise und sein Entwicklungspotenzial hat er die Chance, bei uns den nächsten Schritt zu machen und sich einen Platz in der DEL 2 zu erkämpfen. Besonders seine Offensive und seine Fähigkeit, Torchancen zu kreieren und abzuschließen, machen ihn zu einem interessanten Mann für die Zukunft.“

Haberling selbst sieht sich als wendigen und schnellen Zwei-Wege-Angreifer. Er sagt: „Ich habe die Eisbären über die vergangene Saison aktiv verfolgt und finde die Spielweise attraktiv. Besonders schätze ich, dass Regensburg dafür bekannt ist, jungen Spielern Chancen zu geben und sie gezielt weiterzuentwickeln. Gerade in meiner ersten Profisaison bedeutet mir diese Möglichkeit sehr viel, und ich freue mich extrem darauf, mich auf diesem Niveau zu beweisen und den nächsten Schritt zu machen. Mein Spielstil passt gut zur Mannschaft und ich will meinen Teil dazu beitragen, eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Oskar Autio (AL) und Finn Becker (U).

Abwehr: Guillaume Naud, Marian Bauer (U), Pascal Zerressen und Patrick Demetz.

Sturm: Samuel Payeur, Aleandro Angaran (U), Corey Trivino (AL), Dmitrij Haberling (U 21), Yannic Bauer, Norman Hauner, Taylor Vause, und Tyler Ward (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).