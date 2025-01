EisbÃ¤ren nutzen Strafen der Roosters eiskalt und gewinnen gegen Iserlohn nach 0:2 RÃ¼ckstand mit 3:2

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet.

Nach einem Zwei-Tore-Rückstand setzten sich die Berliner am Freitagabend in der ausverkauften Uber Arena mit 3:2 gegen die Iserlohn Roosters durch.

Die Eisbären gaben in der Anfangsphase den Ton an und erspielten sich das Gros der Torchancen, jedoch ohne allzu gefährlich zu werden. So waren es die Gäste, die durch Taro Jentzsch (16.) in Führung gingen. Kurz vor Ende des Startdrittels erhöhte Tyler Boland (19./PP1) im Powerplay noch für Iserlohn. Im Mittelabschnitt gelang Liam Kirk (35./PP2) in doppelter Überzahl zunächst der Berliner Anschlusstreffer. Gabriel Fontaine (39.) sorgte dann knapp zwei Minuten vor der zweiten Pause für den Treffer zum 2:2-Ausgleich. Lediglich 34 Sekunden nach Wiederbeginn brachte erneut Kirk (41.) den Hauptstadtclub dann erstmals in Führung. In der Folge erspielten sich die Gäste einige gute Abschlussmöglichkeiten, die aber allesamt ungenutzt blieben. So blieb es schlussendlich beim 3:2-Heimsieg der Eisbären.

Die Eisbären Berlin bestreiten am Sonntag, den 5. Januar ihr nächstes Ligaspiel. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Nürnberg Ice Tigers. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Im Startdrittel haben wir nicht gut gespielt. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und nicht miteinander harmoniert. Ich zolle meinen Spielern aber Respekt, dass sie sich nach dem 0:2-Rückstand wieder zurückgekämpft haben. Im Mittelabschnitt waren wir dann etwas besser. Iserlohns Strafen haben das Momentum auf unsere Seite geholt. Die Roosters sind aber dennoch strukturiert aufgetreten und haben es uns schwergemacht, vors Tor zu kommen. Meiner Meinung nach war es trotzdem nicht gut genug, wir müssen besser spielen. Wir nehmen die drei Punkte, ich erwarte aber eine bessere Leistung. Wir werden die Partie analysieren und uns sammeln. In der jetzigen Saisonphase steigt das Level noch einmal an, dafür müssen wir bereit sein.“

Gabriel Fontaine (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir wollten unbedingt vor unseren tollen Fans gewinnen. Sie unterstützen uns schon die gesamte Saison herausragend. Wir hatten einen schweren Start ins Spiel. Wir wussten, dass Iserlohn alles geben und hart spielen wird. Wir haben uns aber an unser System gehalten. So konnten wir uns zurückkämpfen und alle drei Punkte einfahren.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Iserlohn Roosters 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Brandt) – Tiffels, Wissmann (C); Geibel, Müller; Galipeau, Mik – Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Fontaine, Kirk, Bergmann; Noebels (A), Byron, Veilleux; Schneider, Wiederer, Hördler – Trainer: Serge Aubin

Iserlohn Roosters: Hane (Jenike) – Labrie, Osburn; Gormley, Ugbekile; Quaas, Jobke; Dietz – Broda, Cornel, Virtanen; Alberg, Boland, Burke; Ziegler, Gersich, Jentzsch; Saffran, Rutkowski, Bussmann – Trainer: Doug Shedden

Tore

0:1 – 15:35 – Jentzsch (Gersich, Ziegler) – EQ

0:2 – 18:29 – Boland (Ugbekile, Gersich) – PP1

1:2 – 34:30 – Kirk (Ronning, Wissmann) – PP2

2:2 – 38:05 – Fontaine (Tiffels) – EQ

3:2 – 40:34 – Kirk (Geibel, Fontaine) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 4 (2, 0, 2) Minuten – Iserlohn Roosters: 8 (0, 8, 0) Minuten

Schiedsrichter Marian Rohatsch, Roman Gofman (Wayne Gerth, Tobias Treitl)

Zuschauer 14.200

