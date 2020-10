EisbÃ¤ren nehmen Training wieder auf

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin werden ab Donnerstag, den 08. Oktober das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Nach einem positiven Coronavirus Befund im Umfeld des...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin werden ab Donnerstag, den 08. Oktober das Mannschaftstraining wieder aufnehmen.

Nach einem positiven Coronavirus Befund im Umfeld des Teams hatte sich die Mannschaft inkl. Trainer und Betreuer vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Diese konnte in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt aufgehoben werden, nachdem sämtliche Anfang der Woche durchgeführten Tests einen negativen Befund aufwiesen.

Die in der vergangenen Woche positiv getestete Person wird weiterhin in häuslicher Quarantäne verweilen, ebenso wie vier Kontaktpersonen. Auch bei ihnen wies der zuletzt durchgeführte Coronavirus Test einen negativen Befund auf.

Die Eisbären Berlin weisen darauf hin, dass sämtliche Trainingseinheiten bis auf weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werden.

Erstes Vorbereitungsspiel bei den Lausitzer Füchsen

Die Eisbären Berlin bestreiten am Sonntag, den 11. Oktober 2020 ihr erstes Testspiel der Saison bei den Lausitzer Füchsen. Spielbeginn in der wee-EisArena Weißwasser ist um 16:00 Uhr. Ticketinformationen gibt es am Donnerstag, den 08. Oktober 2020 ab 14:00 Uhr unter www.eventimsport.de.