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Eisbären: Marshall Renke kommt in die Markgrafenstadt und verstärkt die Verteidigung

27. Juli 20262 Mins read52
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Marshall Renke - © Manuel Enderich
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Burgau. (PM ESV) Mit Marshall Renke kommt ein physisch robuster Verteidiger in die Markgrafenstadt.

Der 24-Jährige wechselt von der EG Diez-Limburg aus der Regionalliga-West an die Mindel. Renke wurde in Calgary (Kanada) geboren, besitzt aber neben der kanadischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Er erhielt seine sportliche Ausbildung in verschiedene Nachwuchs- und Juniorenligen in Kanada und den USA. Während der Corona-Pandemie herrschte dort stillstand, also nutzte Marshall die Gelegenheit für den schon länger geplanten Schritt nach Europa: 2021 unterschrieb der 1,85 m große und 90 kg schwere Defensivmann in Polen bei Opole HK. Über eine Station in Schweden führte ihn sein Weg 2022 nach Deutschland, wo er seither ununterbrochen aktiv ist – zunächst bei den Regionalliga-Teams aus Bremen, Neuwied und der U23 von Weißwasser, danach in Reutlingen, wo er zusammen 73 Partien (10 Scorerpunkte) in der vierten Liga bestritt. Da in den anderen Regionalligen deutlich weniger Teams antreten, fällt dort auch die Anzahl der Saisonspiele entsprechend geringer aus. Zuletzt war der Linksschütze bei der EG Diez-Limburg aktiv, wo er in der Saison 2025/26 in 25 Spielen auf 12 Scorerpunkte (1 Tor, 11 Assists) kam.

Statistiken sind bei Renke allerdings nicht das Maß der Dinge. Er ist ein Defensivverteidiger im klassischen Sinne, der keine großen Scorerzahlen anstrebt, sondern seine Checks zu Ende bringt, jeden Zweikampf annimmt und dorthin geht, wo es wehtut. Auch abseits des Eises legt er Wert darauf, ein guter Teamkollege zu sein – bei seiner letzten Station war Marshall Assistenzkapitän, eine Rolle, die er nach eigener Aussage sehr ernst nahm, ohne dabei jemals zu zögern, für seine Mitspieler einzustehen. Unser achter Neuzugang wird zukünftig mit der Nummer 3 auflaufen.
Herzlich willkommen in Burgau Marshall! Auf eine erfolgreiche Saison!

„Ich freue mich darauf, persönlich eine großartige Saison zu spielen, aber noch wichtiger ist es mir mit dem Team die Playoffs anzuvisieren. Ich bin viel herumgekommen, genieße meine Zeit hier in Deutschland sehr und wollte schon seit längerer Zeit in der Bayernliga spielen, daher freue ich mich sehr darüber, für diese neue Erfahrung nach Burgau kommen zu können. Ich kann es kaum erwarten, bald dort zu sein, alle kennenzulernen und in die Saison zu starten – auf geht’s, Burgau!“, freut sich Marshall auf die neue Saison.

Teammanager Heinzi Heinrich über den Neuzugang: „Mit Marshall holen wir uns einen Verteidiger, der genau weiß, wofür er auf dem Eis steht – kompromisslos in den Zweikämpfen und immer bereit, für seine Mitspieler einzustehen. Das ist genau die Art von Präsenz, die wir uns in der Defensive gewünscht haben. Mit seiner Erfahrung aus der Regionalliga bringt er zudem schon eine gewisse Reife mit. Wir freuen uns, dass es geklappt hat.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marshall Renke @ Elite Prospects

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