EisbÃ¤ren in Team-QuarantÃ¤ne – Spiele am Wochenende abgesagt

Berlin / Nürnberg. (PM Eisbären / Ice Tigers) Die Eisbären Berlin wurden voll von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen.

Bei einer routinemäßigen Testung sind innerhalb des Teams sowie des Trainer- und Betreuerstabs zahlreiche Infektionen mit COVID-19 festgestellt worden.

Aufgrund der Vielzahl an positiven PCR-Befunden hat das zuständige Gesundheitsamt für die gesamte Mannschaft des amtierenden Deutschen Meisters eine Team-Quarantäne angeordnet. Aus diesem Grund können die anstehenden Auswärtsspiele der Eisbären in Nürnberg (4. März) und Iserlohn (6. März) nicht stattfinden. Wann die Berliner wieder in den Spielbetrieb zurückkehren, wird der Hauptstadtclub zu gegebener Zeit informieren.

„Nun hat es leider auch uns getroffen. Trotz der größtmöglichen Vorsicht ist wieder deutlich geworden, wie unkontrollierbar die Pandemie ist. Natürlich respektieren wir die Entscheidung des Gesundheitsamts. Der Schutz unserer Spieler und Teammitglieder, aber auch unserer Gegner, hat jetzt höchste Priorität. Ich wünsche allen Betroffenen nur das Beste. Wir stehen im ständigen Austausch mit den Behörden und natürlich auch mit der eigenen medizinischen Abteilung. Wir hoffen, dass wir möglichst schnell wieder aufs Eis zurückkönnen. Selbstverständlich steht aber die Gesundheit aller im Vordergrund, sodass wir nichts überstürzen werden“, erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Alle bereits für das Spiel in Nürnberg erworbenen Tickets behalten für den noch zu findenden Termin ihre Gültigkeit.

Die Mannschaft der Nürnberg Ice Tigers wäre für morgen spielfähig gewesen, obwohl mittlerweile sechs neue Fälle bekannt sind: Max Kislinger, Tim Fleischer, Ryan Stoa, Daniel Schmölz, Niklas Treutle und Lukas Ribarik wurden positiv auf COVID-19 getestet. Eine Team-Quarantäne wurde trotz der vielen Fälle bislang nicht ausgesprochen.