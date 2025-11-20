Eisbären holen Jeremy Bracco, Hockey is Diversity Spieltag bei den Eisbären Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Ein neuer Mann für die Offensive: Die Eisbären Regensburg haben mit Jeremy Bracco einen Kontingentstürmer nachverpflichtet.

Der US-Amerikaner kommt aus der ersten Liga der Slowakei zum Eishockey-Zweitligisten und könnte, sofern alle Formalitäten rechtzeitig geklärt sind, bereits am anstehenden Wochenende für die Oberpfälzer auflaufen. Trainer und Sportlicher Leiter Peter Flache berichtet: „Die Verpflichtung wurde notwendig, weil David Morley vorerst verletzt ausfällt und wir bereits mehrere Spiele nur mit drei Imports und ein Wochenende sogar nur mit zweien bestreiten mussten. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir Jeremy verpflichten konnten. Ein Spieler, der in der zweiten Runde des NHL-Drafts gezogen wurde – das zeigt klar, welches Talent er mitbringt. Mit 28 Jahren ist er in seiner sportlichen Blüte und bereit, uns sofort weiterzuhelfen.“ Bracco wird die Rückennummer #97 tragen.

Ausgebildet in seiner US-amerikanischen Heimat zeigte Bracco früh sein großes Talent. Mit den Nachwuchsnationalmannschaften der USA holte er 2014 bei der U-17- und 2015 bei der U-18-Weltmeisterschaft jeweils die Goldmedaille. Die Folge: 2015 sicherten sich die Toronto Maple Leafs mit dem 61. Pick die Rechte am damals 18-jährigen Flügelspieler. Sein Weg führte anschließend in einige der besten Nachwuchsligen der Welt: Nach einem Abstecher in die US-amerikanische College-Liga NCAA verschlug es Bracco in die kanadische Top-Junioren-Spielklasse OHL. Dort verzeichnete er nicht nur 168 Scorerpunkte in nur 122 Einsätzen, sondern holte 2017 mit den Windsor Spitfires auch die CHL-Meisterschaft, den Memorial-Cup. Im gleichen Jahr gewann Bracco mit der U 20 der USA erneut Gold bei der WM. Der logische nächste Schritt: Die zweithöchste nordamerikanische Profiliga AHL.

Liiga, DEL, KHL, ICEHL – Bracco mit starken Leistungen in Topligen

Obwohl Bracco für das Leafs-Farmteam Toronto Marlies binnen drei Jahren auf starke 162 Torbeteiligungen in 186 Spielen kam (37 Tore und 125 Vorlagen) und auch dort 2018 die Meisterschaft, den Calder-Cup, gewann, blieb ihm der Schritt in die NHL, beste Liga der Welt, verwehrt. Stattdessen wagte er den Sprung nach Europa. Über die höchsten Spielklassen Finnlands (2020/2021 – KalPa) und Deutschlands (2021/2022 – Krefeld), in denen er sportlich voll überzeugte, ging es für Bracco in die KHL: Für Astana und Sochi sammelte er in zwei Jahren und 88 Einsätzen 23 Tore und 33 Assists für 56 Scorerpunkte.

Die vergangene Spielzeit verbrachte Bracco dann in der starken ersten Liga der Slowakei und der ICEHL, der internationalen ersten Liga Österreichs mit Teams aus der Alpenrepublik, Italien, Ungarn und Slowenien. Nun folgt also der Wechsel vom slowakischen Klub HK Poprad an die Donau nach Regensburg. Bracco beschreibt sich selbst als jemanden, „der es liebt zu gewinnen. In Regensburg gibt es bereits eine Siegermentalität, dazu will ich weiter beitragen. Der Klub hat eine große Historie und ist stark in die Saison gestartet. Mein Ziel ist ganz einfach: Immer gewinnen. Ich versuche, mit meinen Spielmacherqualitäten immer voranzugehen.“

Flache ist sich sicher, dass Bracco dem Team sofort weiterhelfen kann: „Unsere Mannschaft hat bisher auch in schwierigen Phasen immer großartige Arbeit geleistet und uns trotz Ausfällen momentan auf Platz fünf geführt. Wir wollen unseren Spielern und natürlich vor allem auch unseren Fans jeden Abend die bestmögliche Chance auf den Sieg geben – Jeremy ist genau der richtige Mann dafür. Ein großes Dankeschön an die Verantwortlichen, die diese Verpflichtung möglich gemacht haben!“

Hockey is Diversity Spieltag bei den Eisbären Regensburg: ein starkes Zeichen für Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt

Bereits zum vierten Mal richten die Eisbären Regensburg gemeinsam mit Hockey is Diversity e.V. einen Spieltag im Zeichen von Vielfalt, Respekt und gesellschaftlicher Verantwortung aus. Der Aktionstag findet traditionell im Umfeld des Internationalen Tags für Toleranz (16. November) statt – einem weltweiten Anlass, der dazu aufruft, aktiv Haltung gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zu zeigen.

Ein Spieltag, der Haltung zeigt

Der Hockey is Diversity Spieltag ist Ausdruck einer kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen den Eisbären Regensburg, dem Unternehmen KRONES und Hockey is Diversity.

Bereits am Vorabend wird die U20-Mannschaft der Eisbären Regensburg an einem Workshop zu Rassismus, Diskriminierung und gesellschaftlicher Teilhabe teilnehmen. Die Einheit wird von Hockey is Diversity durchgeführt.

„Wenn wir im Sport über Toleranz sprechen, reden wir nicht über ein nettes Zusatzprogramm. Wir reden darüber, wie wir miteinander leben wollen. Ich habe erlebt, wie subtil Ausgrenzung sein kann und wie leise sie sich in Biografien einschreibt. Und deshalb bedeutet es so viel, wenn ein Verein wie die Eisbären Regensburg sagt: Wir schauen hin. Wir übernehmen Verantwortung. Wir wollen besser sein als gestern“, sagt Dr. Martin Hyun, Gründer & CEO Hockey is Diversity

„Für uns ist Vielfalt kein Projekt und kein Spieltag, sondern eine Haltung. Wir tragen Verantwortung auf dem Eis und in unserer Region und wir wissen, dass Respekt die Grundlage jeder funktionierenden Gemeinschaft ist. Der Hockey is Diversity Spieltag zeigt, wofür wir stehen. Wir wollen jungen Menschen vermitteln, dass Stärke aus Offenheit entsteht und dass Zusammenhalt eine Entscheidung ist, die jeden Tag getroffen werden muss. Gemeinsam mit Hockey is Diversity und unserem Diversitypartner KRONES setzen wir ein Zeichen, das über den Sport hinaus Wirkung entfalten soll“, sagt Christian Sommerer, Geschäftsführer der Eisbären Regensburg.

„Wir sind weltweit an über 100 Standorten vertreten, unsere Maschinen und Anlagen stehen in rund 160 Ländern. Als international tätiges Unternehmen wissen wir, dass Vielfalt und Respekt die Grundlage für Innovation und nachhaltigen Erfolg sind. Der Hockey is Diversity Spieltag zeigt, wie wichtig es ist, Haltung zu zeigen – nicht nur im Sport, sondern in allen Bereichen des Lebens. Wir bei Krones stehen für Offenheit und Zusammenhalt und unterstützen deswegen Initiativen, die diese Werte sichtbar machen“, erklärt Markus Tischer, Vorstand International Operations and Services bei Krones.

Ein besonderes Zeichen in herausfordernden Zeiten

In einer gesellschaftlichen Phase, in der Polarisierung, Fremdenfeindlichkeit und Pauschalisierungen wieder lauter werden, zeigt der Spieltag, dass Sport keine neutrale Zone ist, sondern ein Spiegel der Gesellschaft – und gleichzeitig ein Ort, an dem Wandel beginnen kann.

Die Eisbären Regensburg und KRONES senden gemeinsam mit Hockey is Diversity ein kraftvolles Signal:

Toleranz ist nicht verhandelbar. Vielfalt ist keine Bedrohung. Und Respekt ist die Grundlage jeder Gemeinschaft.

