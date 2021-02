EisbÃ¤ren holen ihren zweiten AuswÃ¤rtssieg der Saison

Krefeld.(RS/EBB) Aufgrund eines Trauerfalls in der Familie musste Krefelds Trainer Clark Donatelli am Altweiber-Donnerstag auf die Brüder Constantin und Laurin Braun verzichten. Ebenfalls fehlten...

Ebenfalls fehlten Valitov und Kuhnekath. Die Eisbären aus Berlin waren angereist, um ihren zweiten Auswärtssieg der Saison unter Dach und Fach zu bringen. Den ersten Dreier in fremder Halle holten sich die Hauptstädter am 17. Januar mit einem 5-2 Sieg ebenfalls in Krefeld.

Das Spiel verlief fast schon wie üblich. Krefeld lief und arbeitete viel, allerdings ohne Fortune auf der Angriffsseite. In der Verteidigung baute man Fehler ein und ermöglichte den in pinkfarbenen Trikots spielenden Gästen Chancen auf Tore, die diese zu nutzen wussten. In der 10. Minute bekam man die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel. Über Zengerle landete sie bei Tuomie, der mit der Rückhand aus spitzem Winkel ins lange Eck traf. In der 14. Minute war Krefeld weit ins Berliner Drittel aufgerückt. Matt White fing eine Scheibe an der blauen Linie ab, startete durch in Richtung Belovs Tor und traf ins kurze Eck.

Krefeld war keinesfalls chancenlos, doch Volek (8.) scheiterte mit einem Alleingang ebenso wie Tyanulin im Zusammenspiel mit Schymainski (14.) an Niederberger im Tor der Eisbären.

Zwei Zuckerpässe von Marcel Noebels sorgten für zwei weitere Treffer für das Team von Serge Aubin, Zuerst schickte er Reichel auf die Reise, der mit einem schönen Bauerntrick erfolgreich war (23.), dann bediente er Pföderl so gekonnt, dass dieser ins leere Tor einschießen konnte (26.). Boychuk (31.) und Labry (35.) erhöhten auf 6-0 aus Sicht der Berliner.

Im Schlussdrittel verwalteten die Eisbären ihren komfortablen Vorsprung. Der Krefelder Tyanulin konnte durch einen schönen Schuss in Überzahl sein Team zumindest auf die Anzeigentafel bringen (46.).

Bereits nach 26 Minuten war das Spiel soweit gelaufen, dass sich die Eisbären in Ruhe auf ihr nächstes Auswärtsspiel am Freitagabend in Iserlohn vorbereiten konnten. Die Pinguine empfangen am Sonntag die Grizzlys aus Wolfsburg.

Stimmen zum Spiel

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Das war ein guter Sieg heute. Wir hatten einige Tage Pause, das hat man im ersten Drittel gesehen und Krefeld hat hier sehr hart gespielt. Aber je länger das Spiel lief, desto mehr Chancen konnten wir uns herausspielen. Alle Spieler haben Eiszeit bekommen, was mit Blick auf das Spiel morgen sehr wichtig ist. Wir müssen jetzt ausreichend essen und trinken und uns ausruhen. Wir sind aber in körperlich guter Verfassung und bereit für das Spiel morgen gegen Iserlohn.“

Zach Boychuk (Stürmer Eisbären Berlin): „Es freut mich, mein erstes Tor für die Eisbären geschossen zu haben. Das Zusammenspiel in unserer Reihe mit Matt White und Giovanni Fiore funktioniert sehr gut, wir üben konstant sehr viel Druck auf dem Eis aus. Wir sind nicht ganz so gut ins Spiel gekommen, wie wir es vorhatten und haben einige Chancen liegengelassen. Dann haben wir aber einen Weg gefunden und haben weiter Druck gemacht. Hoffentlich können wir das morgen fortsetzen.“

Kai Wissmann (Verteidiger Eisbären Berlin): „Mit dem Ergebnis sind wir auf jeden Fall zufrieden, mit der Spielweise großteils auch. Wir wissen, dass wir noch besser spielen können. Morgen wollen wir auf diesem Spiel aufbauen und die nächsten drei Punkte holen. Jetzt heißt es, gut zu regenerieren und früh schlafen zu gehen. Wir freuen uns auf das Spiel morgen in Iserlohn.“

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Eisbären Berlin 1:6 (0:2, 0:4, 1:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Belov (Cüpper) – Mass, Bindulis; Bappert, Trivellato; Sacher, Gläßl – Shatsky, Olson, Karsums; Tyanulin, Blank, Schymainski; Lessio, Postel, L. Niederberger; Klöpper, Petrakov,, Buncis; Volek –

Trainer: Clark Donatelli

Eisbären Berlin: M. Niederberger (Ancicka) – Ramage (A), Müller; Wissmann (A), Hördler (C); McKiernan, Mik; Espeland – Pföderl, Reichel, Noebels; Foucault, Zengerle, Tuomie; Fiore, Boychuk, White; Labrie, Streu, Dietz –

Trainer: Serge Aubin

Statistik:

Tore: 0:1 (09:43) Tuomie (Zengerle/Wissmann), 0:2 (14:14) White, 0:3 (22:35) Reichel (Noebels/Pföderl), 0:4 (25:11) Pföderl (Noebels/Reichel), 0:5 (30:53) Boychuk (McKiernan/Fiore), 0:6 (34:32) Labrie (Ramage/Fiore), 1:6 (45:40) Tyanulin (Karsums/Olson) PP5-4,

Strafminuten: Krefeld 6, Berlin 6

Schiedsrichter: Kopitz / Schukies