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Eisbären holen 19- jährigen Deutsch-Letten

Eisbären verpflichten Rihards Griva

29. Juni 20261 Mins read50
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Rihards Griva - © Sportfoto-Sale (DR)
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Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben Rihards Griva verpflichtet.

Der 19-jährige Stürmer wechselt von den Madison Capitols aus der United States Hockey League (USHL), einer der renommiertesten Nachwuchsligen Nordamerikas, nach Berlin.

Vor seinem Wechsel in die USA durchlief er die Nachwuchsabteilungen der Adler Mannheim und spielte unter anderem für die Deutsche U18-Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften im letzten Jahr.

Griva wuchs in Lettland auf und besitzt sowohl die lettische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Der 1,82 Meter große Angreifer hat bei den Eisbären einen Vertrag für die Saison 2026/27 unterschrieben und wird künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen.

Eisbären-Berlin-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Wir freuen uns sehr, Rihards Griva bei den Eisbären Berlin begrüßen zu dürfen. Rihards ist ein junger und talentierter Stürmer, der unseren U23-Bereich verstärken wird. Zugleich freuen wir uns darauf, ihn auf seinem weiteren Weg in Richtung Profieishockeykarriere zu unterstützen und zu begleiten.“

„Es ist eine einzigartige Chance, bei den Eisbären Berlin zu spielen. Ich habe mich für Berlin entschieden, um den nächsten Schritt in meiner Eishockeykarriere zu gehen. Durch die tägliche Arbeit in diesem erfahrenen Umfeld, kann ich Profiluft schnuppern und mich weiterentwickeln. Ich freue mich auch sehr auf die Unterstützung der großartigen Fans,“ sagt Rihards Griva.

Die Eisbären haben zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor acht Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Rihards Griva @ Elite Prospects

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