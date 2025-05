EisbÃ¤ren hÃ¤tten gerne mit ihm verlÃ¤ngert …. MeisterstÃ¼rmer verlÃ¤sst Berlin in Richtung EHC Red Bull MÃ¼nchen

Berlin / München. (PM Eisbären/ PM Red Bulls) Gabriel Fontaine trägt in der kommenden Saison das Trikot des viermaligen deutschen Meisters EHC Red Bull München.

Der 28-jährige kanadische Stürmer wechselt vom Titelverteidiger Eisbären Berlin in die bayerische Landeshauptstadt und läuft künftig mit der Rückennummer 97 für die Münchner auf.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, sagt: „Gabriel hat in seiner ersten DEL-Saison gezeigt, dass er zu den absoluten Topspielern dieser Liga gehört. Seine läuferischen und körperlichen Qualitäten werden unserem Spiel helfen. Mit Gabriel sind wir auf der Mittelstürmerposition top aufgestellt.“

„Ich bin stolz, jetzt Teil der Red Bulls-Familie zu sein und freue mich riesig auf München. Alles, was ich über die Organisation und die Stadt gehört habe, hat mich in meiner Entscheidung bestärkt. Mein Ziel ist es, mit dem Team wieder den Titel zu holen. Denn wenn man einmal gewonnen hat, wird man ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl. München hat in der Vergangenheit bereits vier Mal die Meisterschaft gewonnen, zuletzt 2023, und ich denke, dass die gesamte Organisation wieder auf die Siegerstraße zurückkehren will“, erklärt Fontaine.

Fontaine wurde 2016 beim NHL-Draft in der sechsten Runde von den New York Rangers gedraftet und spielte anschließend mehrere Jahre für das AHL-Team Hartford Wolf Pack. Nach Stationen bei den Colorado Eagles und dem finnischen Erstligisten Lukko Rauma wechselte der vielseitige Center im Sommer 2024 zu den Eisbären Berlin in die höchste deutsche Eishockeyliga. Dort überzeugte er gleich in seiner ersten Saison mit 22 Toren und 27 Assists in 56 Spielen und avancierte zu einer zentralen Figur in der Offensive des Teams. In München erhält der 1,85 Meter große und 92 Kilogramm schwere Linksschütze die achte Ausländerlizenz. In der PENNY DEL dürfen pro Spiel maximal neun ausländische Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen, insgesamt darf ein Club bis zu elf ausländische Spieler im Kader haben.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26

Torhüter (3): Matthias Bittner, Mathias Niederberger, Simon Wolf.

Verteidiger (6): Konrad Abeltshauser, Maximilian Daubner, Les Lancaster (AL), Ryan Murphy (AL), Phillip Sinn, Fabio Wagner.

Stürmer (15): Adam Brooks (AL), Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Gabriel Fontaine (AL), Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose (AL), Maximilian Kastner, Philipp Krening, Veit Oswald, Jeremy McKenna (AL), Tobias Rieder, Luis Schinko.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir hätten gerne mit Gabriel verlängert. Er hat in seiner ersten Saison in Deutschland direkt überzeugt und alle Erwartungen erfüllt. Gabriel hatte eine wichtige Rolle innerhalb unserer Mannschaft und einen großen Anteil am Titelgewinn. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute für die Zukunft.“

Aktuell haben die Eisbären Berlin für die kommenden Saison 2025/26 in der PENNY DEL acht Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand

Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Markus Niemeläinen, Norwin Panocha

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Blaine Byron, Matej Leden, Markus Vikingstad, Yannick Veilleux, Maxim Schäfer, Eric Hördler, Elias Schneider, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels

