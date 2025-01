Eisbären gewinnen Tor-Spektakel in Iserlohn mit 6:5 nach Penaltyschießen

Iserlohn. (PM Eisbären/EM) Die Eisbären Berlin haben den zweiten Tabellenplatz in der PENNY DEL gefestigt.

Die Berliner, die verletzungsbedingt auf mehrere Stammkräfte verzichten mussten und dreimal einen Zwei-Tore-Rückstand aufholten, gewannen am Sonntagabend bei den Iserlohn Roosters mit 6:5 nach Penaltyschießen. Der Hauptstadtclub hat somit alle vier Hauptrundenduelle gegen die Sauerländer gewonnen.

Bei den Roosters fehlten Burke, Troock, Boland, Huß und auch Torwart Hane, der trotz Maske im Training eine Platzwunde am Kopf erlitten hat.

Im Startdrittel kamen die Eisbären nicht gut ins Spiel. Dem entgegen nutzten die Iserlohner beide Powerplaymöglichkeiten, die sich ihnen im ersten Spielabschnitt boten. Nach Sven Zieglers (10./PP1) Überzahltreffer baute Iserlohns Neuzugang Christian Thomas (18./PP1) Iserlohns Führung ebenfalls im Powerplay aus.

Kurz nach Beginn des Mitteldrittels sorgte Ty Ronning (22./PP2) in doppelter Überzahl für den Anschlusstreffer der Gäste. Shane Gersich (26.) traf dann aber zur alten Zwei-Tore-Führung der Sauerländer. In der Folge waren jedoch Korbinian Geibel (37.) und Yannick Veilleux (40.) für die Berliner per Doppelschlag erfolgreich und stellten auf 3:3.

Die Roosters konnten aber im Schlussabschnitt wieder in Führung gehen. Manuel Alberg (42.) erzielte den vierten Iserlohner Treffer der Partie. Im weiteren Spielverlauf erhöhte John Broda (49.) für die Gastgeber auf 5:3 und brachte die Roosters zum dritten Mal an diesem Abend mit zwei Toren Abstand in Front. Die Eisbären gaben aber nicht auf und erhöhten noch einmal den Druck. Zunächst stellte Maxim Schäfer (54.) mit seinem ersten DEL-Treffer den Anschluss her. Blaine Byron (56.) traf dann wenig später sehenswert zum erneuten Ausgleich.

So ging es in die Verlängerung. Da die Overtime torlos blieb, ging es ins Penaltyschießen. Im Shootout erzielte abermals Ronning (65.) das entscheidende Tor und sicherte Berlin den Extrapunkt.

Durch die zeitgleiche Niederlage der Augsburger Panther haben die Iserlohn Roosters aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den Letzten aus der Fuggerstadt.

Die Eisbären Berlin bestreiten am Mittwoch, den 29. Januar das nächste Ligaspiel. Im Spitzenspiel des 41. DEL-Spieltags gastiert der Hauptstadtclub beim erstplatzierten ERC Ingolstadt. Die Roosters empfangen am Dienstag die Nürnberg Ice Tigers am Seilersee. Spielbeginn ist jeweils um 19:30 Uhr.

Stimmen zum Spiel









Maxim Schäfer (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war kein leichtes Spiel. Wir mussten alles geben. Iserlohn hat uns unter Druck gesetzt und gute Tore erzielt. Dennoch haben wir einen Weg gefunden, die Partie noch zu gewinnen. Ich freue mich über meinen ersten Treffer in der PENNY DEL. Es war ein wichtiger Treffer, der uns wieder ins Spiel brachte.“

Endergebnis

Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin 5:6 n. P. (2:0, 1:3, 2:2, 0:0, 0:1)

Aufstellungen

Iserlohn Roosters: Jenike (Becker) – Gormley, Ugbekile; Labrie, Osburn; Dietz, Jobke; Quaas – Ziegler, Cornel, Jentzsch; Dal Colle, Gersich, Thomas; Broda, Virtanen, Alberg; Saffran, Nieleck, Geiger – Trainer: Doug Shedden

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Niemeläinen, Müller; Panocha, Wissmann (C); Geibel; Galipeau – Tiffels, Kirk, Bergmann; Ronning, Veilleux, Pföderl; Noebels (A), Byron, Mik; Schäfer, Hördler – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 09:39 – Ziegler (Jentzsch, Gersich) – PP1

2:0 – 17:16 – Thomas (Cornel, Dal Colle) – PP1

2:1 – 21:55 – Ronning (Wissmann, Pföderl) – PP2

3:1 – 25:55 – Gersich (Thomas) – EQ

3:2 – 36:55 – Geibel (Kirk, Veilleux) – EQ

3:3 – 39:22 – Veilleux (Niemeläinen) – EQ

4:3 – 41:48 – Alberg – EQ

5:3 – 48:05 – Broda (Dietz, Jobke) – EQ

5:4 – 53:52 – Schäfer (Galipeau, Byron) – EQ

5:5 – 55:39 – Byron (Mik, Galipeau) – EQ

5:6 – 65:00 – Ronning – PS

Strafen Iserlohn Roosters: 6 (4, 2, 0, 0, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 6 (4, 0, 2, 0, 0) Minuten

Schiedsrichter Andre Schrader, Zsombor Pálkövi (Kai Jürgens, Tobias Treitl)

Zuschauer 4.967

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin (26.01.2025)

Eishockey-Magazin TV