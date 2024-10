EisbÃ¤ren gewinnen in Wolfsburg mit 3:2 nach VerlÃ¤ngerung – Berlins Doppelpacker Ty Ronning: „Am Dienstag erwarte ich wieder eine umkÃ¤mpfte Partie gegen die Grizzlys“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben in der PENNY DEL den siebten Sieg am Stück eingefahren. Die Berliner gewannen am Sonntagnachmittag bei den...

Die Berliner gewannen am Sonntagnachmittag bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Eisbären waren im Startdrittel das tonangebende Team, kamen jedoch nicht zum Torerfolg. So erzielte Luis Schinko (19.) kurz vor Drittelende überraschend die Wolfsburger Führung. Im Mittelabschnitt ging es hin und her. Die Gäste kamen zunächst durch Ty Ronning (24./PP1) im Powerplay zum Ausgleich. Ronning (38./PP1) sorgte dann mit seinem zweiten Überzahltreffer für die Führung des Hauptstadtclubs. Justin Feser (39.) konnte für die Grizzlys aber noch vor der zweiten Pause egalisieren. Im Schlussdrittel fiel, trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten, kein weiterer Treffer. So ging es in die Verlängerung. In der Overtime erzielte Kai Wissmann (65.) das entscheidende Tor für die Berliner.

Bereits am Dienstag, den 22. Oktober treffen die Eisbären und Grizzlys wieder aufeinander. Dann gastieren die Niedersachsen in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich freue mich sehr über den Sieg. Wir hatten einen guten Start ins Spiel, Wolfsburg konnte aber Kapital aus einem missglückten Spielzug schlagen. Im Mittelabschnitt haben die Grizzlys Druck aufgebaut, womit wir einige Probleme hatten. Wir konnten jedoch unsere Chancen im Powerplay nutzen. Leider kamen die Wolfsburger dann durch einen Turnover wieder zum Ausgleich. Wir sind aber drangeblieben. In der Overtime hatten wir einige gute Momente und konnten das entscheidende Tor erzielen. Ich bin mit dem Einsatz meiner Spieler zufrieden.“

Ty Ronning (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war ein schweres Spiel. Wolfsburg hat hart gearbeitet. Wir haben uns aber an unseren Spielplan gehalten. Wir freuen uns natürlich über Kai Wissmanns Treffer in der Verlängerung und den damit verbundenen Extrapunkt. Unser Powerplay funktioniert gerade sehr gut. Am Dienstag erwarte ich wieder eine umkämpfte Partie gegen die Grizzlys.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 2:3 n. V. (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (Weitzmann) – Pfohl, Button; Krupp, O’Connor; Melchiori, Ramage; Martinovic – Machacek, Miele, Schinko; Archibald, Varone, White; Chrobot, Feser, Ruckdäschel; Ramoser, Fauser, Braun – Trainer: Mike Stewart

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Mik; Geibel, Galipeau; Schäfer – Tiffels, Fontaine, Bergmann; Noebels (A), Byron, Kirk; Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Hördler; Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 18:47 – Schinko (Miele, Machacek) – EQ

1:1 – 23:27 – Ronning (Pföderl, Wissmann) – PP1

1:2 – 37:29 – Ronning – PP1

2:2 – 38:40 – Feser (Braun) – EQ

2:3 – 64:04 – Wissmann (Pföderl, Noebels) – EQ

Strafen Grizzlys Wolfsburg: 4 (0, 4, 0, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 4 (2, 2, 0, 0) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano,Bastian Steingross (Wayne Gerth, Vincent Brüggemann)

Zuschauer 4.138